Форум розпочався із панельної дискусії на тему «Стратегія та повноваження міст під час війни»

У четвер, 22 вересня, у Львові стартував ІХ Всеукраїнський форум місцевого самоврядування, який стане платформою для обговорення викликів та перспектив розвитку міст та містечок в Україні під час війни. Про це інформує ЛМР.

Форум розпочався із панельної дискусії на тему «Стратегія та повноваження міст під час війни». Серед учасників був голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов (онлайн), заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, мер Житомира Сергій Сухомлин та голова Львівської ОВА Максим Козицький. Модерував дискусію мер Львова Андрій Садовий.

«Сьогодні ми маємо можливість перебувати на Форумі місцевого самоврядування. Це дуже важливо, щоб ми всі могли «звірити годинники» і сформувати правильні плани на майбутнє. Тим паче, зараз це треба робити все дуже швидко і якісно. Як представник парламенту, я хочу завірити, що ми готові до всіх ініціатив і всяко їх підтримувати. Для нас це дуже важливо, бо міць нашої держави проявляється не лише на фронті, а й в територіальних громадах. Ми готові робити все, щоб мати міцний тил, міцний фронт і міцну Україну», – сказав Руслан Стефанчук, голова ВР.

Зі вступним словом у онлайн-форматі виступив також один із засновників Форуму місцевого самоврядування, директор КУ Інститут міста Олександр Кобзарев, який наразі захищає нашу країну у лавах Збройних сил України.

Слово також мав захисник Михайло Юрчук, який втратив кінцівки на війні, захищаючи нашу країну, та нещодавно отримав перше біонічне протезування у Національному реабілітаційному центрі «Незламні».

Під час першої панельної дискусії обговорили питання євроінтеграції, децентралізації та формування державного бюджету на наступний рік. А також анонсували створення Фонду відновлення України, який охоплюватиме збір коштів на відновлення інфраструктурних об’єктів. Його дію контролюватимуть країни-донори та міжнародні організації, що допомагають нашій країні.

«Цей ранок в країні почався з гарних новин. Наше головне завдання – щоб в нас все більше було таких гарних новин, як в маленьких громадах, так і в областях, так і загалом в державі. Ми всі працюємо заради перемоги, тому відклали всі партійні прапори, регіональні змагання чи бюрократію. Ми всі – одна країна, не дивлячись на те, хто і де працює. Саме це, єдність всіх українців, й допомагає нам в цій війні», – зазначив Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента України.

Мер Львова Андрій Садовий подякував усім присутнім за участь на відзначив, що за результатами форуму буде сформована резолюція, яку скерують до центральних органів влади.

«У часі війни наш перший пласт – це вигнати ворога з нашої землі, а другий – перебудувати нашу країну. Це можна зробити тільки, коли ми будемо разом: Верховна рада, Кабінет міністрів, Офіс президента, всі голови всіх громад. Те, що сьогодні ми тут зустрілися, це велика перемога. Багато громад раніше не спілкувались між собою так, наживо. Всі, хто сьогодні приїхав до Львова, вже своєю присутністю дали імпульс цьому форуму», – наголосив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Форум відбувається у змішаному форматі (онлайн та офлайн). Онлайн-трансляція відбувається на сторінці КУ Інститут міста у YouTube та Facebook.