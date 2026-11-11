Одна з ключових цілей такого об’єднання – налагодити системний діалог між бізнесом та містом

У Львові створили Львівський будівельний кластер. Це об’єднання представників будівельної галузі та міста, яке має на меті розвивати професійну співпрацю, сприяти відповідальному розвитку будівництва та спільній роботі над реалізацією містобудівної політики. Особливого значення така взаємодія набуває в контексті відновлення та відбудови України, коли важливо поєднувати економічні можливості бізнесу з довгостроковими інтересами міста та його мешканців. Про це у середу, 11 листопада, повідомили у Львівській міській раді.

Співзасновниками кластера стали майже 40 будівельних компаній Львова. Кластер об’єднує не лише девелоперів, а й інших учасників галузі, від професійної взаємодії яких залежить якість будівництва та міського середовища загалом: девелопмент, проєктування, архітектуру, будівництво, виробництво матеріалів, інженерні та інші послуги. Важливо, що до участі в роботі кластеру будуть залучені представники Львівської міської ради.

Одна з ключових цілей такого об’єднання – налагодити системний діалог між бізнесом та містом, щоб спільно працювати над актуальними викликами галузі. Йдеться, зокрема, про розвиток соціальної відповідальності будівельного бізнесу, взаємодію щодо реалізації містобудівної політики, а також пошук рішень, які враховуватимуть потреби громади та сприятимуть збалансованому розвитку Львова.

Для координації стратегічного розвитку кластера створено наглядову раду. Її членами стали 10 осіб – представники будівельних компаній та Львівської міської ради. Девелоперів у перший рік роботи кластеру представлятимуть Ростислав Мельник (РІЕЛ), Марко Ткач (PRAUD), Роман Була (Кворум), Тарас Дідик (Нова Оселя), Вʼячеслав Чепіль (Resident Development), Ігор Дропа (KREDO Development). Через рік на учасників наглядової ради з боку девелоперів чекає ротація. Представляти місто за посадами будуть головний архітектор Львова Антон Коломєйцев та виконувач обов'язків начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Василь Літавий. Співголовами Наглядової ради стали співвласник будівельної компанії «Нова оселя», депутат Львівської міської ради Назарій Бербека та заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач. Наглядова рада визначатиме стратегічні пріоритети діяльності об’єднання та здійснюватиме нагляд за їхньою реалізацією.

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«Створення кластера – це можливість перейти від окремих ініціатив компаній до системної співпраці всередині будівельної галузі. Ми хочемо сформувати середовище, у якому учасники зможуть спільно працювати над практичними завданнями: обмінюватися досвідом, розвивати компетенції, отримувати доступ до сучасних технологій та обладнання, знаходити нових партнерів. Водночас для нас принципово важливо, щоб діяльність кластера не обмежувалася бізнес-інтересами. Його завдання — сприяти відповідальному розвитку будівельної галузі та формуванню якісного міського середовища», – зазначив голова наглядової ради Львівського будівельного кластера Назарій Бербека.

Участь Львівської міської ради має посилити взаємодію між містом і представниками галузі. Така співпраця важлива для узгодження інтересів бізнесу та громади, професійного обговорення містобудівних викликів і пошуку рішень, які сприятимуть сталому розвитку Львова.

«Важливо розуміти, що будівельний кластер, який ми нині створюємо, – це не щось штучно придумане. Навпаки – ми до цього прийшли логічно й органічно. Кілька років тому ми у Львові прийняли 10 базових правил (рекомендацій) для будівництва якісного та безпечного житла. Спочатку були дискусії, але зараз можемо говорити, що львівські девелопери активно послуговуються цими принципами. Будівельний кластер – це фактично наступний крок, який робимо спільно. Це про розвиток, рух уперед, про розумну професійну співпрацю між містом і представниками будівельної галузі. Ну і головна наша мета як представників міста – щоб будівництво в місті створювало додаткові переваги для громади, а не проблеми для мешканців», – зазначив співголова Наглядової ради, заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

У межах презентації діяльності кластера також представили проєкт публічно-приватного партнерства з будівництва нового хірургічного корпусу в межах екосистеми Unbroken. Проєкт передбачає залучення приватного партнера, який забезпечить фінансування, організацію будівництва та подальше технічне обслуговування корпусу. Після його визначення та переходу до практичної реалізації проєкту одним із можливих напрямів співпраці може стати залучення локальних компаній до виконання будівельних робіт і надання спеціалізованих послуг. Кластер може стати майданчиком для комунікації з місцевим бізнесом та пошуку потенційних виконавців і постачальників відповідно до потреб проєкту та встановлених процедур.

Окремим напрямом діяльності стане міжнародна співпраця, зокрема з FIABCI International – міжнародною федерацією учасників ринку нерухомості, яка об’єднує професіоналів галузі з різних країн. Взаємодія зі світовим партнером відкриває можливості для професійного обміну, ознайомлення з міжнародними практиками та налагодження партнерських контактів.

На наступному етапі учасники кластера зосередяться на визначенні пріоритетів діяльності, напрацюванні спільних проєктів і запуску практичних напрямів співпраці.