Ггендиректор Львівського онкоцентру Олег Дуда, в.о.голови ЛОР Юрій Холод і ректор Львівського медуніверситету Орест Чемерис під час наради у МОЗ, де повідомили про створення центрів ядерної медицини

У Львові на базі Львівського національного медуніверситетут ім. Данила Галицького у співпраці з Львівським онкоцентром створять сучасний центр ядерної медицини. Другий такий центр буде у Києві на базі Національного інституту раку. Для цих двох центрів уже закуплено обладнання на 445 млн грн, повідомила Львівська обласна рада.

Створення такого Центру дозволить проводити високоточну діагностику онкологічних захворювань за допомогою найсучасніших технологій: циклотрону, радіохімічної лабораторії та ПЕТ-КТ. У центрі виготовлятимуть радіофармпрепарати безпосередньо на місці, що зробить обстеження максимально точним і доступним для пацієнтів. Зараз тривають підготовчі роботи: формуються технічні вимоги до приміщень і розпочато підготовку до будівництва захисних бункерів.

У МОЗ повідомили, що ДП «Медичні закупівлі України» вже закупили два комплекти необхідного обладнання для створення центрів ядерної медицини на загальну суму 445,05 млн грн з ПДВ. Фінансування проєкту забезпечено за підтримки Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility. Враховуючи тривалий цикл виробництва циклотрону (основного елементу обладнання), поставка запланована не раніше липня 2027 року.

«Наразі в Україні є лише три циклотрони – всі в Києві. Тому пацієнти з Львівщини змушені їхати до столиці або до Кракова. Створення двох нових центрів є надзвичайно важливим кроком до забезпечення більш широкого доступу українців до сучасної діагностики. Це дозволить удосконалити діагностику раку і забезпечити ефективніше лікування пацієнтів із заходу України. За новизною та якістю обладнання, це будуть справді перші в Україні найсучасніші центри ядерної медицини», – каже генеральний директор Львівського онкоцентру Олег Дуда.

З чого складатимуться центри ядерної медицини?

Кожен комплект обладнання для створення центру ядерної медицини, кажуть у МОЗ, складається з 46 позицій. Основним елементом є циклотрон – прискорювач частинок, який спрямовує пучок енергії на спеціальні матеріали або капсули (мішені). Також центр передбачає облаштування радіохімічної лабораторії для виробництва радіофармацевтичних препаратів, які виготовляють на основі «видобутих» циклотроном радіоізотопів.

Найчастіше для цього використовують ізотоп фтору, вбудовуючи його у молекулу глюкози, оскільки вона є основним джерелом енергії для клітин. При цьому пухлинні клітини споживають більше глюкози, ніж нормальні, адже вони ростуть і діляться швидше.

Після введення такого радіофармпрепарату в організм пацієнта, він накопичується в уражених онкологією тканинах та підсвічує ці ділянки під час сканування на ПЕТ-КТ (позитронно-емісійному комп’ютерному томографі) . Така діагностика допомагає точно визначити стадію онкологічної хвороби та оцінити відповідь на лікування.

Період напіврозпаду радіофармпрепарату на основі фтору складає приблизно 110 хвилин. Це надзвичайно короткий термін, через що транспортування на великі відстані є неможливим. Саме тому у медзакладах облаштовують центри ядерної медицини, що дозволяє виготовляти радіофармпрепарати в безпосередній близькості до кабінету діагностики ПЕТ-КТ.

Створення двох нових центрів ядерної медицини, кажуть у МОЗ, дозволить удосконалити діагностику раку і забезпечити ефективніше лікування для тисяч пацієнтів.

.