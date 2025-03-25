Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Львівський окружний адмінсуд зобов’язав відрахованого курсанта виплатити Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 54 тис. грн витрат на його утримання під час навчання. Після відрахування курсант добровільно не виконав умови контракту.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2025 року, до суду звернувся представник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного із позовом до відрахованого курсанта, який добровільно не відшкодував витрати на своє утримання після відрахування з університету. Йдеться про 54 тис. грн.

Відомо, що хлопця зарахували у львівську військову академію із липня 2024 року, а відрахували його на початку грудня. Курсант сам подав заяву про відрахування через небажання продовжувати навчання. Після дострокового розірвання контракту він був зобов’язаний виплатити навчальному закладу витрати на своє утримання під час навчання, але не зробив цього, тому представник академії звернувся до суду.

Цю справу розглянув суддя Віталій Мартинюк, який дослідив усі матеріали. Суддя наголосив, що курсанти, які навчаються у військові академії, перебувають на повному державному забезпеченні. Підписуючи контракт, відповідач знав про обов’язок відшкодування витрат на своє утримання у разі дострокового розірвання контракту.

Суддя повністю задовольнив позов військової академії та зобов’язав відрахованого курсанта виплатити 54,6 тис. грн. Рішення ще можна оскаржити.