Курсанта відрахували з Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба

Івано-Франківський окружний адмінсуд задовольнив позов Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, зобов’язавши відрахованого курсанта виплатити 251 тис. грн компенсації. Ці гроші університет витратив на утримування курсанта під час навчання.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, до суду звернувся представник харківського університету Повітряних сил та розповів, що Владислав К. із серпня 2022 року по червень 2024 року навчався в університеті. Оскільки контракт був достроково розірваний, то курсант, згідно з договором, має відшкодувати витрати на своє утримання під час навчання. Йдеться про 251 тис. грн, з яких 194 тис. грн – це грошове забезпечення. Владислав К. добровільно не відшкодував ці гроші, тому представник університету звернувся до суду.

Цю справу розглянула суддя Надія Микитин, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Відрахований курсант не скористався правом подати відзив на позовну заяву. Відомо, що наразі він проходить службу у одній з військових частин.

Суддя задовольнила позов університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та зобов’язала відрахованого курсант виплатити 251 тис. грн. Рішення суду ще можна оскаржити.