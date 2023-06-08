Галицький районний суд Львова розглянув матеріали справи щодо львів’янина, який незаконного носив військову форму у центрі міста. Його звільнили від адмінвідповідальності, обмежившись усним зауваженням.

Як вказано у постанові суду, ввечері 9 травня чоловік незаконно носив військову форму із розпізнавальними знаками ЗСУ на проспекті Свободи у центрі Львова. Документи львів’янина перевірила поліція, яка склали на нього протокол про адмінправопорушення за ч.1 ст.186-8 КУпАП.

У матеріалах справи не вказано, з якою метою львів’янин носив військову форму. На розгляд справи у суді він не прийшов.

Додамо, що згідно з даними судового реєстру, чоловіка раніше притягували до відповідальності за керування авто у нетверезому стані та їзду без прав.

Справу розглянула суддя Христина Мисько, яка звільнила львів’янина від адмінвідповідальності та обмежилась усним зауваженням. Постанова ще може бути оскаржена.