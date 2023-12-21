Суд врахував визнання вини пенсіонером та обмежився щодо нього усним зауваженням

Шевченківський районний суд Львова розглянув адміністративну справу про дрібне хуліганство щодо пенсіонера, який у жовтні цього року зателефонував до кол-центру поліції, щоб залишити скаргу, та в результаті облаяв нецензурною лайкою операторку. Суд врахував визнання вини пенсіонером та обмежився щодо нього усним зауваженням.

За матеріалами справи, 13 жовтня цього року увечері чоловік зателефонував до кол-центру Нацполіції України для фіксування скарги, але під час розмови почав кричати, вживав нецензурну лайку та ображав операторку. Такі дії пенсіонера кваліфікували як дрібне хуліганство, за що передбачена відповідальність ст. 173 КУпАП.

У судовому засіданні пенсіонер визнав свою вину та просив прийняти справедливе рішення. Він також пояснив, що неодноразово звертався до поліції про вчинення правопорушень певними особами, однак поліція не вживала щодо них заходів. Тому він під дією емоцій неналежно спілкувався з операторкою, що приймала від нього повідомлення.

Суддя Ірина Зима, розглянувши матеріали справи, врахувала, що чоловік є пенсійного віку та визнав свою вину, а його дії не завдали негативних наслідків для суспільства та носять малозначний характер. Постановою суду пенсіонера звільнили від адміністративної відповідальності та обмежились усним зауваженням. На постанову ще може були подана апеляція.