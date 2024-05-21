У вівторок, 21 травня, у Львові та області ввели графіки погодинних відключень світла, які діятимуть до кінця доби. Про це повідомило «Львівобленерго» та нагадало, як дізнатись свою групу відключень.

«Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак. Закликаємо всіх економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, аби запобігти відключенням», – повідомило «Львівобленерго».

Дізнатися свою групу відключень можна за допомогою:

сайту «Львівобленерго» (розділ «Чому немає світла»)

чат-боту «Львівобленерго» у Viber (для побутових споживачів)

чат-боту «Львівобленерго» у Telegram (для побутових споживачів)

чат-боту «Львівобленерго Бізнес» у Viber (для юридичних споживачів)

чат-боту «Львівобленерго Бізнес» у Telegram (для юридичних споживачів)

Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла.

P.S. Згодом енергетики повідомили, що скасували відключення світла до 17:00. Ввечері 21 травня, світло вимикатимуть за графіками.