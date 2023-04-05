Систему оповіщення тестуватимуть два дні

Впродовж 6 та 7 квітня у Львові тестуватимуть систему оповіщення. Проте сирени не вмикатимуть. У Львівській міській раді у середу, 5 квітня, розповіли, що з гучномовців лунатимуть голосові повідомлення.

Тестування буде у проміжку з 10:00 до 13:00. «Завтра та післязавтра фахівці проводитимуть тестування роботи системи оповіщення. Зокрема, універсальних блоків оповіщення, які мають функцію озвучення текстових повідомлень. Мешканців просять зберігати спокій. Лунатиме голосове повідомлення: "Проводиться перевірка системи оповіщення в режимі онлайн". Тестування проводитимуть без включення сирен», – повідомила прес-служба ЛМР.

Зазначимо, що на початку березня 2023 року сирени вже тестували на Клепарові. У мерії розповіли, що вмикали електромеханічну сирену, щоб перевірити її стан після ремонту.

Нагадаємо, що у 2022 році у Львові ухвалили «Програму вдосконалення і розвитку місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Львівської МТГ на 2023-2026 роки». Вона передбачає розвиток мережі волоконно-оптичних ліній зв'язку, встановлення універсальних блоків оповіщення, заміну старих електромеханічних сирен на нові.