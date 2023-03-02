На Клепарові тестуватимуть систему оповіщення

У п’ятницю вранці, 3 березня, на Клепарові у Львові вмикатимуть сирену, щоб перевірити її технічний стан. Львів’ян просять зберігати спокій.

«Завтра, 3 березня, у період з 10:00 до 12:00 на станції «Клепарів» (вул. Шевченка, 131) короткочасно вмикатимуть електромеханічну сирену, аби перевірити її технічний стан після ремонту. Усіх містян просять зберігати спокій», – йдеться в повідомленні Львівської міськради.

У мерії зазначили, що вдосконалюють систему централізованого оповіщення населення. В місті затвердили «Програму вдосконалення і розвитку місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Львівської МТГ на 2023-2026 роки».