Йдеться про зупинку в напрямку центру

У понеділок, 9 листопада, у Львові почнуть оновлення трамвайної зупинки «Богдана Котика» на маршруті трамвая №2 в напрямку центру. Роботи триватимуть близько тижня, повідомили в пресслужбі Львівської міськради.

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Зупинку оновлять, щоб зробити її більш доступною і зручною для маломобільних пасажирів. На час робіт трамваї зупинятимуться приблизно за 30 м позаду звичної зупинки, попередили мешканців в ЛКП «Львівелектротранс».

Схема руху маршруту №2 під час ремонту не зміниться – трамваї курсуватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, раніше у Львові безбар’єрні зупинки облаштували біля Стрийського парку та Академії сухопутних військ, а також на проспекті Чорновола. В Личаківському районі планували зробити безбар’єрними зупинки громадського транспорту біля військового госпіталю.

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