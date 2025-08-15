Головна мета – зробити зупинки комфортними та безбар’єрними для всіх

У Личаківській районній адміністрації презентували проєкт капітального ремонту зупинок громадського транспорту на вул. Личаківській, поруч із Військово-медичним клінічним центром Західного регіону. Головна мета – зробити їх комфортними та безбар’єрними для всіх.

Проєкт втілюватимуть рамках національної ініціативи «Рух без бар’єрів».

Які зміни планують:

встановлення «віденської зупинки», яка дасть змогу пасажирам зручно заходити та виходити з трамваю завдяки піднятій до рівня дверей проїжджій частині;

облаштування окремих зупинок для трамваїв і автобусів у напрямку від центру та спільної – у напрямку до центру;

підвищення бордюрів до 20 - 25 см для зручного та безбар’єрного доступу;

створення спеціальних місць для паркування автомобілів людей з інвалідністю;

укладання нових тротуарів з безфаскової плитки та додавання тактильних елементів для людей із порушенням зору;

монтаж пандусів і коригування висоти тротуарів у зонах пішохідних переходів;

висадку нових зелених насаджень, стійких до міських умов та забруднень.

Візуалізація Личаківської районної адміністрації

Нагадаємо, у Львові облаштовують перший безбар’єрний маршрут протяжністю 14,6 км. Вони будуть у двох локаціях: Шевченківському та Личаківському районах, де найбільше зосереджено медичних та реабілітаційних закладів. На маршруті всі будівлі і простори будуть доступними для маломобільних людей. Львів обрали одним із 15 пілотних міст, де реалізовують програму «Рух без барʼєрів».