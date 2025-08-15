У Львові капітально відремонтують зупинки громадського транспорту біля військового госпіталю
У Личаківській районній адміністрації презентували проєкт капітального ремонту зупинок громадського транспорту на вул. Личаківській, поруч із Військово-медичним клінічним центром Західного регіону. Головна мета – зробити їх комфортними та безбар’єрними для всіх.
Проєкт втілюватимуть рамках національної ініціативи «Рух без бар’єрів».
Які зміни планують:
- встановлення «віденської зупинки», яка дасть змогу пасажирам зручно заходити та виходити з трамваю завдяки піднятій до рівня дверей проїжджій частині;
- облаштування окремих зупинок для трамваїв і автобусів у напрямку від центру та спільної – у напрямку до центру;
- підвищення бордюрів до 20 - 25 см для зручного та безбар’єрного доступу;
- створення спеціальних місць для паркування автомобілів людей з інвалідністю;
- укладання нових тротуарів з безфаскової плитки та додавання тактильних елементів для людей із порушенням зору;
- монтаж пандусів і коригування висоти тротуарів у зонах пішохідних переходів;
- висадку нових зелених насаджень, стійких до міських умов та забруднень.
Візуалізація Личаківської районної адміністрації
Нагадаємо, у Львові облаштовують перший безбар’єрний маршрут протяжністю 14,6 км. Вони будуть у двох локаціях: Шевченківському та Личаківському районах, де найбільше зосереджено медичних та реабілітаційних закладів. На маршруті всі будівлі і простори будуть доступними для маломобільних людей. Львів обрали одним із 15 пілотних міст, де реалізовують програму «Рух без барʼєрів».