Всі будівлі у простори на марщруті будуть доступні для маломобільних людей

У Львові облаштують перший безбар’єрний маршрут протяжністю 14,6 км. Вони будуть у двох локаціях: Шевченківському та Личаківському районах, де найбільше зосереджено медичних та реабілітаційних закладів. На маршруті всі будівлі і простори будуть доступними для маломобільних людей. Львів обрали одним із 15 пілотних міст, де реалізовують програму «Рух без барʼєрів».

Облаштовувати цей маршрут у Львові розпочнуть цього року за кошти міського і державного бюджетів. Детальніше про проєкт розповіла заступниця міського голови Львова з питань доступності Ірина Маруняк, пише ЛМР.

Що передбачає безбар’єрний маршрут:

доступність закладів – медичних, освітних установ, житлових будинків, ЦНАПів, закладів бізнесу;

– медичних, освітних установ, житлових будинків, ЦНАПів, закладів бізнесу; безбар’єрні простори – дороги, тротуари, зупинки громадського транспорту;

– дороги, тротуари, зупинки громадського транспорту; низькопідлоговий транспорт курсуватиме на цих локаціях або біля них (дві гілки сполучають автобуси №46, №84 та №47а).

Маршрут складатиметься з двох гілок:

У Шевченківському районі – довкола реабілітаційного центру Unbroken між вулицями Миколайчука – Мазепи – Пилипа Орлика – Віри, Надії, Любові.

Маршрут розпочинається від вул. Миколайчука (непарна сторона), від перехрестя з вул. Мазепи. Вздовж маршруту є поліклініка, лікарня св. Пантелеймона і лікарня св. Миколая, парк Замарстинівський, соціальне житло, де проживають люди, які проходять лікування у центрі Unbroken, і закінчується протезною майстернею. Далі маршрут йде у зворотному напрямку – парною стороною вул. Миколайчука, від протезної майстерні до перехрестя з вул. Мазепи.

На території біля лікарні св. Пантелеймона, поліклініки і лікарні св. Миколая (між вул. Миколайчука – Мазепи – Пилипа Орлика) облаштують громадський простір, що дасть можливість вільно пройти. Там будуть пандуси, теренкурні доріжки, спортивні майданчики та реабілітаційні зони для повного циклу відновлення протезованих пацієнтів. На вул. Віри, Надії, Любові відремонтують дорогу, замінять дощову каналізацію.

У Замарстинівському парку вже облаштували доступні доріжки, спортивні майданчики для маломобільних, а до кінця літа зроблять ще один інклюзивний майданчик.

Біля соціального житла облаштують зупинку громадського транспорту.

Від лікарні св. Пантелеймона до протезної майстерні облаштують так званий «лінійний парк» – пішохідну зону, вздовж якої висадять зелені насадження, встановлять лавочки.

З парної сторони вулиці Миколайчука, де є житлові будинки та школа №97, встановлять 9 пандусів і 18 підйомників. А біля двох житлових будинків навпроти соціального житла облаштують ще й доступну пішохідну зону.

У Личаківському районі – довкола так званого «медичного хабу», де сконцентровано багато медичних закладів, зокрема військовий шпиталь, Центр надання послуг учасникам бойових дій.

Другу гілку безбар’єрного маршруту Львова можна окреслити вулицями Личаківська – Яреми – Пекарська – Мечникова. Також вона зачепить вул. Тершаковців, якою можна пройти до вул. Костя Левицького, де є ЦНАП і районна адміністрація.

До усіх закладів облаштують пандуси або підйомники, проведуть благоустрій території із дотриманням норм доступності. Міська рада закликає підприємців, які в межах маршруту мають аптеки, магазини, відділення Нової пошти, власним коштом зробити доступними свої приміщення.

Нагадаємо, у Львівській міській раді створили управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, яке є у підпорядкуванні заступниці міського голови Львова з питань доступності Ірини Маруняк. Підрозділ має не лише контролювати впровадження заходів доступності, а й матиме функції замовника проведення таких робіт.