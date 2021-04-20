У Львові триває вакцинація освітян. Зараз їх щеплювали вакциною CoviShield. А тих, хто братиме участь у проведенні ЗНО, імунізують CoronaVac. Про це розповів координатор вакцинації у Львівській області Олег Когут.

Професія вчителя потребує особливого захисту. Адже щодня освітяни спілкуються з дітьми. Хоч школярі, кажуть, легше переносять Covid-19, однак під загрозою – і самі педагоги, і батьки учнів, і дідусі з бабусями.

Нагадаємо, що цього тижня учні молодшої школи відновили очне навчання. Після тривалої дистанційної науки у понеділок, 19 квітня, вони повернулися за парти. До слова, у вівторок, 20 квітня, на уроки прийшло 93% усіх школярів початкової школи міста.

Ходять до школи і учні початкової школи №4. Через карантин їх лише до воріт супроводжують батьки, далі з великими рюкзаками вони прямують самотужки. Усіх при вході зустрічає охоронець та медсестра.

«Ми просимо батьків, щоби вони перед виходом до школи міряли дітям температуру. Це їхнє здоров'я. Технічному персоналу і викладачам міряємо безконтактним термометром. А дітям, коли вони звертаються, то маємо звичайні термометри», – пояснила медсестра школи Галина Матрик.

У початковій школі №4 навчається понад три сотні учнів. Аби зменшити контакти між ними, облаштувати чотири входи-виходи. А ще уроки для учнів 1-2 та 3-4 класів розвели у часі. Не забувають і про дезінфекцію. Вчителі навіть придумали, як зацікавити дітей мити руки.

«Ми купили мило, яке піниться. Вони підходять до мене на перерві, я їм даю це мило, і вони з великим задоволенням йдуть мити руки», – розповіла вчителька початкової школи №4 Олександра Власова.

За час пандемії в цій школі на Covid-19 із 27 учителів перехворіли восьмеро. А п'ятеро вже вакцинувалися. Вони переконані, що саме щеплення захистить їх від інфікування коронавірусом.

«Я за щеплення, тому що воно мені дає якусь, принаймні, гарантію, спокій, бо це колектив, діти. У поліклініці на певну годину нам призначили. Так само мої заступниці пройшли вакцинацію. А ще – кілька вчителів. Кожен ще роздумує, ми стали прикладом, ми пішли, вакцинувалися, з нами все добре», – каже директорка початкової школи №4 Ольга Баран.

Та вакцинація освітян триває. Охочі отримати першу дозу захисту проти коронавірусу зібралися у першій міській поліклініці. Щеплення їм проводять препаратом CoviShield.

«Сподіваюся, що не будемо хворіти. В будь-якому випадку це є серйозне рішення, потрібно зважити всі «за» і проти. Але звичайно тих «за», що за вакцинацію, є набагато більше. Бо кожна людина переживає за своє здоров'я, за здоров'я своїх рідних. Тому я думаю, що це, однозначно, правильне рішення», – розповіла заступниця директора Львівського фахового коледжу харчової і переробної промисловості Ірина Тарасюк.

«Оскільки зараз час пандемії, потрібно дбати про своє здоров'я. Тому я вирішила вакцинуватися. Це мій свідомий вибір. У мене в сім'ї ніхто ще не хворів, тож краще передбачити, ніж захворіти», – каже викладачка Львівського фахового коледжу харчової і переробної промисловості Наталія Чередняк.

Зазначимо, що станом на вівторок, 20 квітня, щеплення від коронавірусу в місті вже отримали понад 4 тис. працівників освіти. До слова, загалом на Львівщині вже вакцинували 36 752 людини.

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