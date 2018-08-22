У Львові відбудеться благодійна вечірка у стилі 90-х

У Львові збиратимуть гроші для дітей з особливими освітніми потребами. 1 вересня відбудеться благодійна тематична вечірка для молоді та всіх, хто любить 90-ті і все, що з ними пов’язано – Back to school «90’s party». Проект організований для збору коштів на закупівлю канцтоварів дітям, які навчаються у навчально-реабілітаційному центрі «Оберіг», що розташований у Львові на вул. пекарській, 19. Вечірка відбудеться 1 вересня о 19:00 у ЦЕХу – Цікаві Експеременти Художників, що на вул. Мучній, 32. Благодійний внесок 70 грн.

«Часто ми хочемо повернутись назад у минуле, пережити моменти, які запам’ятались на все життя чи дізнатися, як то було раніше. Бери друзів, одягайся в образ тих років і приходь танцювати під музику, яку давно вже не крутять на сучасних молодіжних вечірках. І найголовніше - стань частинкою добра і допоможи діткам», – зазначили організатори з львівського осередку ФРІ (Фундації регіональних ініціатив).

Для вечірки обов’язковий дрес-код у стилі 90-х. Також організатори попереджають, що приносити і вживати алкогольні напої на події заборонено.

Для участі необхідно зареєструватися за посиланням.