У Львові відбудеться благодійний мистецький вечір на підтримку 13-ї бригади Національної гвардії «Хартія». У межах вечора відбудеться тихий аукціон, де розіграють роботу Якова Гніздовського.

Благодійний вечір проведуть у четвер, 26 червня, у дзеркальній залі Львівської національної опери. Благодійний внесок – 2500 грн. На учасників чекає камерний хор Львівської опери під керівництвом Вадима Яценка, який виконає твори Дмитра Бортнянського – одного з улюблених композиторів Якова Гніздовського.

Крім цього, на вечорі будуть присутні Вахтанг Кіпіані – офіцер Хорунжої служби «Хартія», автор колекції «Гніздовськіана», який розповість історію пошуку, збирання та дослідження творчості Якова Гніздовського, та Сергій Семенченко – історик, начальник Хорунжої служби бригади «Хартія», який розкаже про місце культури в сучасній війні.

Учасники благодійного вечора переглянують фрагмент фільму «Вівці з дерев»а режисера Славка Новицького, а особливою подією вечора стане тихий благодійний аукціон роботи Якова Гніздовського.

Благодійний мистецький вечір відбужться о 18:00. Зареєтруватись на подію можна за посиланням.