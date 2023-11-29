4 грудня у Львівському оперному театрі відбудуться 2 концерти

Про це повідомила керівниця оркестру Діана Коваль. Вже 5-й рік ці колективи радують львів’ян запрошенням на казкове тематичне шоу про «хлопчика що вижив», де можна почути музику Джона Вільямса, Патріка Дойла, Ніколаса Гупера та Александра Деспла і повністю зануритись в атмосферу магії та чарів Гоґвортсу.

На події глядачам пропонують:

послухати улюблену музику з усіх восьми фільмів про Гаррі Поттера та з «Фантастичних звірів» у високопрофесійному виконанні симфонічного оркестру та хору з кращих музикантів Львова;

завітати на дійство тематично оформлене декораціями, костюмами музикантів, відеорядом з фільмів;

взяти участь в інтерактиві на самому концерті: позмагатись за Кубок Гоґвортсу та у квідич, отримати пам’ятні подарунки від оркестрантів та унікальні чарівні палички від львівського майстра.

LUMOS Orchestra та камерний хор «Євшан» – єдиний в Україні ґік-оркестр відомий тематичними шоу-концертами власної розробки: «Володар Перснів», «Гаррі Поттер», «Гра Престолів» та фантастичною колаборацією з композитором музики до ігор «Герої Меча та Магії» – Полом Ентоні Ромеро. Музиканти оркестру – фанати своєї справи та справжні ґіки, отож розуміються не лише на музиці власних концертів, але й на її змістовному наповненні та першоджерелах.

Кожен проєкт колективу – завжди більше, ніж просто концерт. Це сюжетне видовище, поєднане тематичними історіями й інтерактивною взаємодією зі слухачами, що завжди збирають повні зали шанувальників та залишають по собі неймовірні емоції та враження.

Диригент концерту – Роман Кресленко.

Художній керівник оркестру – Діана Коваль.

Художній керівник хору – Ірина Кресленко.

«Якщо Вам бажається чогось більшого, ніж концерт симфонічної музики; чогось кращого, ніж похід у театр; чогось незабутнього, частиною чого Ви зможете стати – завітайте на концерт-історію “Гаррі Поттер” 4-го грудня в Оперний театр. Змагайтеся за Кубок Гоґвортсу, підтримуйте свій гуртожиток або просто насолоджуйтесь музикою та атмосферою – магічна історія, безперечно, зачарує всіх і кожного. Пакуйте валізи та не забувайте гарний настрій і ваші чарівні палички!», – закликають організатори.

Квитки доступні за посиланням.

Концерт-історія «Гаррі Поттер»