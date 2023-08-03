Недавно в театрі також оновили сценічне обладнання

Львівський національний театр опери і балету імені Соломії Крушельницької придбав підлогове покриття для сцени за 2 млн грн. Торги відбулися 22 липня, а договір із переможцем – ТзОВ «Контрактстрой Україна» – укладено 1 серпня.

За 2 млн 56 тис. грн Львівська опера отримає 78 паркетних щитів Harlequin Liberty розміром 2 м на 1 м, 12 щитів розміром метр на метр, 10 рулонів лінолеуму Harlequin Duo Pro різного розміру та супутні товари для установки підлогового покриття.

Як розповів у коментарі ZAXID.NET директор-розпорядник театру Андрій Митроган, це спеціальне покриття для професійного танцю. Його особливість – у здатності амортизувати навантаження.

«Ця підлога амортизує стрибки, різкі навантаження і таким чином убезпечує артистів від різного роду травм суглобів, зв'язок тощо. На жаль, професійні артисти досить часто мають різні травми через перенавантаження від твердого покриття, що не амортизує», – пояснив Андрій Митроган.

За його словами, це професійне підлогове покриття виробляє британська компанія у Люксембурзі і Бельгії, а ТзОВ «Контрактстрой Україна» – її офіційний дилер в Україні.

«Ми довго мріяли про таке покриття і виношували цю ідею. Зверталися у приватні фонди, до меценатів, але зараз закупили частину на сцену за власні кошти театру, а в майбутньому плануємо закупити ще і в балетний зал. Це ексклюзив, що закуповується раз і на все життя», – говорить директор-розпорядник Львівської опери.

80% коштів, виділених на покупку, театр виручив на гастролях, ще 20% – це кошти від репертуарних вистав і від здачі приміщень театру в оренду.

ТзОВ «Контрактстрой Україна», за даними системи YouControl, зареєстроване у 2017 році в Києві і має філію в Дніпрі. Його основним видом діяльності є будівництво житлових і нежитлових споруд. На сайті компанії зазначено, що вона вже понад 20 років займається професійним підлоговим покриттям для спортивних і дитячих майданчиків, стадіонів і приміщень для занять спортом.

Керівником компанії є Михайло Журба, а власницею – Ірина Журба, яка також є засновницею і власницею ТОВ «Контрактстрой» (оптова торгівля деревиною, будматеріалами і сантехнікою).

Як інформував ZAXID.NET, Держаудитслужба виявила у Львівському національному академічному театрі опери та балету фінансових порушень на 27,8 млн грн. Театр, у свою чергу, повідомив про подання низки заперечень на висновки ревізії, зокрема, заперечив нецільове використання 11,7 млн бюджетних коштів на виплату зарплати.