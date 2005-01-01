Наймасштабніша бізнес-подія Західної України «Анатомія бізнесу» з ТОП-експертами ринку у Львові

18 квітня на «Арені Львів» відбудеться семінар «Анатомія бізнесу: сучасні інструменти маркетингу та продажів для збільшення прибутку».
▪ 9 спікерів
▪ 8 годин інтенсивної роботи
▪ 600 учасників
▪ Нетворкінг, призи, цінні подарунки
Експерти з компаній «Клініка Заблоцького», LeaderWay, «Бітрікс24», Auspex, AuspexAcademy, BogushTime та OpenMind розкажуть Вам, якими інструментами маркетингу та продажів має володіти успішний підприємець, щоб бути на крок попереду конкурентів і збільшувати свої прибутки щодня.
І головне – участь у бізнес-семінарі безкоштовна.
Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням.
Під час бізнес-семінару Ви дізнаєтесь про:
✔ Системні продажі. Як збільшити прибутки у 2 рази за 1 місяць;
✔ 5 ворогів вашого бізнесу: знайти та знешкодити;
✔ Секрети правильного делегування. Як ставити задачі підлеглим, щоб гарантовано отримати необхідний результат;
✔ Інтернет-маркетинг: техніки залучення та утримання клієнтів;
✔ ОМБІЗ Формула: Як перестати вгадувати і точно дізнатися, чого хочуть клієнти. Та використовувати це у маркетингу і продажах компанії;
✔ Як вести бізнес у instagram та створити чергу клієнтів через соціальні мережі;
✔ Секрети великих продажів.
Досвідом будуть ділитися:
▪ Ярослав Заблоцький, засновник та власник мережі «Клініка Заблоцького»;
▪ Ваче Давтян, засновник школи розвитку лідерів LeaderWay;
▪ Дмитро Суслов, директор компанії Бітрікс24;
▪ Оксана Долгова, BogushTime, експерт з тайм-менеджменту;
▪ Андрій Мар’ясов, керівник компанії Auspex;
▪ Іванна Євсєєва, сертифікований бізнес-тренер, засновник навчально-тренінгово центру Auspex Academy;
▪ Орест Зуб, онлайн-підприємець, автор україномовного блогу Openmind, письменник, мандрівник.
Ресєструйтесь просто зараз!
Кількість місць обмежена!
Зустрінемось 18 квітня на «Арені Львів»!
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