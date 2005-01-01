Наймасштабніша бізнес-подія Західної України «Анатомія бізнесу» з ТОП-експертами ринку у Львові

18 квітня на «Арені Львів» відбудеться семінар «Анатомія бізнесу: сучасні інструменти маркетингу та продажів для збільшення прибутку».

▪ 9 спікерів

▪ 8 годин інтенсивної роботи

▪ 600 учасників

▪ Нетворкінг, призи, цінні подарунки

Експерти з компаній «Клініка Заблоцького», LeaderWay, «Бітрікс24», Auspex, AuspexAcademy, BogushTime та OpenMind розкажуть Вам, якими інструментами маркетингу та продажів має володіти успішний підприємець, щоб бути на крок попереду конкурентів і збільшувати свої прибутки щодня.



І головне – участь у бізнес-семінарі безкоштовна.

Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням.

Під час бізнес-семінару Ви дізнаєтесь про:

✔ Системні продажі. Як збільшити прибутки у 2 рази за 1 місяць;

✔ 5 ворогів вашого бізнесу: знайти та знешкодити;

✔ Секрети правильного делегування. Як ставити задачі підлеглим, щоб гарантовано отримати необхідний результат;

✔ Інтернет-маркетинг: техніки залучення та утримання клієнтів;

✔ ОМБІЗ Формула: Як перестати вгадувати і точно дізнатися, чого хочуть клієнти. Та використовувати це у маркетингу і продажах компанії;

✔ Як вести бізнес у instagram та створити чергу клієнтів через соціальні мережі;

✔ Секрети великих продажів.



Досвідом будуть ділитися:



▪ Ярослав Заблоцький, засновник та власник мережі «Клініка Заблоцького»;

▪ Ваче Давтян, засновник школи розвитку лідерів LeaderWay;

▪ Дмитро Суслов, директор компанії Бітрікс24;



▪ Оксана Долгова, BogushTime, експерт з тайм-менеджменту;



▪ Андрій Мар’ясов, керівник компанії Auspex;



▪ Іванна Євсєєва, сертифікований бізнес-тренер, засновник навчально-тренінгово центру Auspex Academy;



▪ Орест Зуб, онлайн-підприємець, автор україномовного блогу Openmind, письменник, мандрівник.

Ресєструйтесь просто зараз!

Кількість місць обмежена!



Зустрінемось 18 квітня на «Арені Львів»!