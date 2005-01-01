У Львові відкрили оновлений фірмовий магазин ТМ «Родинна ковбаска»

Новий формат родинної мережі. Вже третю оновлену фірмову крамничку торгової марки «Родинна ковбаска» відкрили у Львові. Це абсолютно нова філософія торгівлі. Відтепер фірмові і завжди свіжі смаколики власного виробництва можна знайти на вулиці Городоцькій навпроти Мотозаводу. Теплова вітрина, мобільна пічка, ексклюзивна продукція і ще багато інших змін.

«Я завжди сюди захожу. Тут і м’ясо, і курятина, і хлібчик, і всякі солодощі є. Все дуже добре!», – поділилась Ірина Вікторівна, що мешкає поруч.

«Враження чудові. Дуже гарний магазин. Я завжди заходила в той магазин, як він був раніше. Зараз він дуже відрізняється. І зовнішнім виглядом, і продавці дуже виховані, і товар так гарно розкладений», – сказала львів'янка Світлана.

До кінця цього року торгова марка «Родинна ковбаска» планує реновацію ще п'яти своїх фірмових магазинів старого зразка. Зокрема, і на Закарпатті.

«Родинна ковбаска» тепер додала до своїх гасел «Своє – свіже» і це наш орієнтир і наша ціль. В даних магазинах буде все своє і дуже свіженьке. Ми є галицька родина, яка завжди запрошує своїх гостей і ми дійсно хочемо, щоб люди себе відчули себе гостинно», – розповів директор ТзОВ «Барком» (ТМ «Родинна ковбаска») Олег Баран.

Крім того, в оновлених крамничках обіцяють дивувати гостей родинної мережі сезонними смаколиками. «Родинна ковбаска» – своє – свіже».