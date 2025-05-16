У торгово-розважальному центрі King Cross Leopolis 16 травня відкрився магазин польської мережі Half Price. Це вже п’ята крамниця мережі в Україні і перша у Львові. Площа нового магазину Half Price у ТРЦ King Cross Leopolis становить понад 1600 м2.

Мережа магазинів HalfPrice працює за концепцією off-price – покупцям пропонують придбати товари від світових брендів за суттєво зниженими цінами. У асортименті крамниці – одяг, взуття, аксесуари, косметика, іграшки і товари для дому. У магазиніпредставлені понад 3000 брендів і, як зазначають власники, товар оновлюється щодня.

В Україні, окрім Львова, наразі працює чотири великі магазини HalfPrice – три в Києві та один в Одесі.

«HalfPrice створювали з думкою про «мисливців за знижками». У наших магазинах часто можна знайти одиничні екземпляри за дуже привабливими цінами», – розповідала раніше Йоанна Чижевська, віцепрезидентка з продажів HalfPrice.

Перший магазин HalfPrice відкрився у Польщі на початку травня 2021 року. Нині мережа налічує понад 120 магазинів у дев’яти країнах Центральної та Східної Європи (Україна, Польща, Чехія, Австрія, Хорватія, Словенія, Словаччиня, Румунія, Угорщиня, Латвія та Литва).

HalfPrice належить компанії CCC Group, яка є однією з найбільших європейських компаній у сегменті взуття й одягу. Вона має близько 90 платформ електронної комерції та майже 1000 магазинів у 28 країнах світу. Сьогодні в Україні, окрім HalfPrice, працюють стаціонарні магазини під брендом ССС, а також власні інтернет-крамниці evzuttya та MODIVO.