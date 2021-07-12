Клініка Acıbadem працюватиме на вулиці Дж. Дудаєва, 9

8 липня у Львові на вулиці Дж. Дудаєва, 9 відбулося відкриття офіційного представництва міжнародної мережі клінік Acıbadem. Тепер, звернувшись до представництва Acıbadem у Львові, кожен українець зможе отримати професійну допомогу по організації лікування в турецькій мережі клінік.

Багато пацієнтів сьогодні обирають лікування за кордоном, орієнтуючись на кваліфікованих лікарів і першокласне обладнання. У списку країн, чиї клініки прославилися успішними історіями лікування, все частіше з'являється Туреччина, і недарма: саме тут розташована мережа клінік Acıbadem.

Клініка Acıbadem у Альтунізаде, на околиці Стамбула

Група медичних компаній Acıbadem заснована в 1991 році. Сьогодні в складі мережі Acıbadem налічується 21 сучасна багатопрофільна клініка і 13 медичних центрів в 4 країнах світу. Щорічно більше 3,5 мільйонів пацієнтів, включаючи велику кількість іноземців, звертаються сюди за допомогою.

Acıbadem стала популярним і шанованим брендом в усьому світі завдяки новітньому обладнанню та широкому спектру послуг, включаючи діагностику (МРТ, ПЕТ КТ, ОФЕКТ КТ), та лікування за всіма медичними напрямками – є кілька спінальних центрів, Центр спортивної медицини, акредитований FIFA, Центри роботизованої хірургії, Центри трансплантації органів (печінки, нирок, кісткового мозку), а також Центри онкології, нейрохірургії, кардіології, естетичної хірургії і багато інших.

Кіберніж у клініці Acıbadem

Тепер послуги Acıbadem доступні і у Львові. Під час відкриття представництва директор з розвитку міжнародного бізнесу мережі клінік Acıbadem Іл’яс Бенвеністе привітав гостей, урочисто розрізав червону стрічку разом з колегами і розповів про переваги клініки, передові методи лікування та діагностики захворювань.

Тож, тепер кожен житель України, звернувшись до представництва Acıbadem у Львові, може отримати професійну допомогу з організації лікування в турецькій мережі клінік. Потрапити на прийом до одного з 3500 лікарів, багато з яких всесвітньо відомі, можна буде, не виїжджаючи зі Львова. Надавши історію хвороб, пацієнти зможуть дізнатися другу думку кваліфікованого лікаря. Співробітники Acıbadem на найвищому рівні нададуть всі необхідні послуги з оформлення документів, організації «медичної подорожі», розміщення пацієнтів і супроводу до повернення додому.

Під час відкриття клініки Acıbadem у Львові

У Туреччині пацієнтів зустрічають в аеропорту, забезпечують VIP-трансфер в готель і клініку, пропонують послуги перекладача. Завдяки команді професіоналів перебування в клініці стає своєрідною подорожжю до одужання, кожен оточений увагою і турботою. Співробітники клініки роблять все можливе, щоб лікування проходило в комфортних умовах і було максимально ефективним. Атмосфера клініки Acıbadem нагадує п'ятизірковий готель.

Мережа клінік Acıbadem продовжує збільшувати свою присутність у межах України – вже довгий час активно функціонує представництво у Києві. Також заплановані відкриття представництв у Харкові та Одесі.

Для отримання необхідної інформації кожен охочий може звернутися в офіційне представництво Acıbadem у Львові, яке розташоване на вул. Джохара Дудаєва, 9. Телефон: +380 32 261 09 09. А також, щоб завжди бути в курсі усіх новин мережі клінік Acıbadem, можна підписатись на нашу сторінку Facebook Acibadem Ukraine.