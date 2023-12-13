Вартість усіх ремонтних робіт – 2,9 млн грн

У Львові на вулиці Похилій, що у Франківському районі, відновили укриття, якому понад 50 років. Там провели сучасні комунікації та встановили спеціальну систему автоматичного відкриття дверей, облаштували різні зони, зокрема для дітей, провели інтернет. У разі тривоги там зможе поміститись близько 200 людей. Про це у середу, 13 грудня, повідомили у Львівській міській раді.



Ремонтні роботи розпочали в серпні цього року. Як розповіла директорка Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства Ірина Мауль, в укритті повністю замінили усі комунікації – водопостачання і каналізування, зробили освітлення, опалення та повністю нову вентиляцію, відновили стіни та залили бетонну підлогу, відремонтували обидва входи-виходи, а також провели інтернет. Окрім того, біля входів до укриття облаштували поручні.

«Були відремонтовані всі комунікації, прокладена електромережа, також відновлено каналізування, водопостачання, поставили блоки живлення для освітлення. Крім цього, є система вентиляції, яка очищає повітря і виконує також додаткову функцію підігріву. Саме така система є дуже хорошою і використовується для укриттів, які мають площу більше 100 м2», – розповіла директорка Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства Ірина Мауль.

Також в укритті встановили нові двері та обладнали їх системою автоматично відкриття під час тривоги, як це зробили раніше в укритті на вулиці Городоцькій. Систему встановили за кошти міського бюджету.

Для найменших відвідувачів в укритті облаштували дитячий куточок, а для дорослих обладнали окремі функціональні зони та місця відпочинку. Розробкою дизайну та оформленням укриття всередині займався відділ промоції Львівської міської ради. Додатково в укритті зробили запаси бутильованої води.

Загальна площа укриття – 220 м2, у разі небезпеки там може поміститись близько 200 людей. Вартість усіх ремонтних робіт – 2,9 млн грн.

У найближчих планах міста – завершити ремонт укриття такого ж типу на вулиці Теліги, що розраховане на 100 людей. Це відбувається в межах програми ремонту укриттів на 2022-2024 роки, яку ухвалили на сесії Львівської міської ради торік у грудні.

«Ми відкрили таке укриття вже у Галицькому районі, сьогодні відкриваємо у Франківському, і до кінця року завершимо ремонт укриття в Личаківському районі, і в січні наступного року – його відкриємо. Ми продовжуємо на наступний рік нашу програму ремонту укриттів і загалом за цією програмою передбачений ремонт 12 укриттів такого типу», – зазначила керуюча справами виконкому Львівської міської ради Наталія Алєксєєва.

До слова, загалом у Львові є 4793 укриттів, де можна перебувати під час тривоги.