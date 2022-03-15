У Львові в тестовому режимі відчинилися обидва кінотеатри мережі «Multiplex», у ТРЦ Victoria Gardens та СТРЦ Spartak.

«Зараз державі як ніколи потрібно, щоб весь бізнес працював, де це можливо. А українцям – місце, де можна відволіктися від жаху війни», – йдеться у повідомлені про відновлення роботи.

Ціни на квитки знижені, вони тепер коштують від 30 грн (дитячий) до 75 грн.

У репертуарі – «Співай 2», «Великий червоний пес Кліфорд», «Людина-павук. Шлях додому», «Незвідане» та інші фільми. Детальний розклад можна побачити на сайті кінотеатру.

Також у «Multiplex» можна побачити фільм Олега Сенцова «Носоріг». Зараз режисер картини та виконавець головної ролі Сергій Філімонов перебувають у лавах ЗСУ та боронять державу.

Нагадаємо, 14 березня про рішення відновити роботу оголосив кінотеатр «Планета кіно».