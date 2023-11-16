У житловому будинку на вул. Джерельна, 43 у Львові відновили балкон, який влітку повністю обвалився. Також там відремонтували ще один, теж аварійний балкон. Загалом за міською програмою співфінансування у Львові цього року відновлять 77 балконів.

«Після обвалу балкона на другому поверсі у будинку на вул. Джерельна, 43 ми також обстежили балкон на третьому поверсі. Цей балкон також був у незадовільному технічному стані та потребував негайного ремонту. Ми запропонували власникам відновити їх за програмою співфінансування», – повідомила голова Шевченківської районної адміністрації Ірина Джурик.

Вартість відновлення балкона на другому поверсі – 102,5 тис. грн. Власник квартири з цієї суми сплатив 20% – 21 тис. грн. Ремонт аварійного балкона на третьому поверсі обійшовся у 94 тис. грн (з них 19 тис. сплатив власник помешкання).

«Під час ремонту ми провели демонтаж балкона квартири №9 (на 3-му поверсі), влаштували два монолітні залізобетонні балкони площею 4,5 м2 кожен, покриття балконів з керамічних плиток та ремонт і фарбування металевих перил», – додала Ірина Джурик.

Стан фасаду будинку на Джерельній, 43 після обвалу балкона Відновлений балкон на вул. Джерельній, 43

Цього року за Програмою співфінансування ремонту балконів у будинках, які не є пам’ятками, планують відновити 69 індивідуальних і 8 загальних балконів. Після трагічного випадку, коли загинув чоловік, який впав разом з балконом з четвертого поверху будинку на вул. Під Дубом, 2, міська рада провела перевірку балконів у всьому місті. Перевірка виявила 9270 індивідуальних і 4201 балкон загального користування у незадовільному стані. Однак це приватна власність, тому мешканці зобов’язані дбати про їхній стан та безпеку користування.

Програма співфінансування передбачає, що 80% вартості ремонту балкону платить місто, а 20% – мешканці. З бюджету на цей рік виділено 10 млн 300 тис. грн для її реалізації. Станом на зараз вже надійшло 188 заявок від мешканців на участь у програмі співфінансування. Два балкони на вул. Джерельній вже відновили, ще вісім зараз ремонтують. Детальніше про програму можна почитати тут.

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