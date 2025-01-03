Реставрацію вхідної брами завершили перед Новим роком

У будинку на вул. Кокорудзи, 16, який постраждав від російського обстрілу 4 вересня 2024 року, вже повністю ліквідували всі пошкодження. Про це у п’ятницю, 3 січня, повідомили у Львівській міській раді.

За кошти міського бюджету у будинку відновили дах, а перед Новим роком завершили реставрацію вхідної брами. Усі роботи відбувалися за кошти міського бюджету Львова. На відновлення усіх пошкоджених ворогом елементів будинку – даху, вхідної брами і компенсацію мешканцям за пошкоджені вікна, з бюджету витратили 426,6 тис. грн.

«У триповерховому будинку на вул. Кокорудзи, 16 було зруйновано дах, вхідну дерев’яну браму, а також пошкоджено вікна у квартирах мешканців. Відновлення усіх пошкоджених елементів відбувалося за кошти міського бюджету. Найперше відновили дах. Вартість відновлення даху становила 129,3 тис. грн. А фактично перед Новим роком у будинок повернулася відреставрована брама. Її відновлення коштувало 97,3 тис. грн. Тут хочеться відзначити, що сам будинок не є пам’яткою, однак брама має історичну цінність», – пояснили у Франківській районній адміністрації.

Також шістьом мешканцям будинку виплатили компенсацію на відновлення вікон. Сума виплат становить 199,975 грн.

Нагадаємо, під час російської масованої атаки на Львів 4 вересня 2024 року було пошкоджено 189 будівель. Це будівлі історичної спадщини, житлові будинки та школи. Також через ворожі обстріли загинуло восьмеро львів’ян. Міський голова Львова Андрій Садовий після цієї атаки впровадив ініціативу «Візьми будинок під опіку». До неї приєдналися різні організації, бізнес, іноземні донори. Вони беруть під опіку конкретні будинки і допомагають їх відновлювати. Натомість будинки, які відновлюють не за кошти меценатів, ремонтують за кошти міського бюджету.