Фестиваль зібрав учасників з хендмейд зірками з різних регіонів

У понеділок, 30 грудня, у Львові відбулася традиційна різдвяна хода звіздарів під час фестивалю «Спалах різдвяної звізди». Торік її скасували через загрозу обстрілів, востаннє святкова хода відбулася у січні 2022 року, повідомляє ЛМР.

Цього року учасники ходи вирушили від церкви Пресвятої Євхаристії, пройшли площею Ринок до міського дідуха біля гарнізонного храму і головної міської ялинки. Біля ратуші звіздарів зустріла заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич та пригостила їх пампухами. Учасники заходу колядували та демонстрували власноруч виготовлення різдвяні зірки.

«Створення різдвяної зірки – це прадавня українська традиція, яка побутувала в Надсянні. Майстри з цього краю, власне, і допомогли нам відродити цю традицію, методику створення такої конструкції. Нашою ходою звіздарів ми хочемо показати всьому світу, яким чудовим культурним надбанням ми володіємо. Це наша спадщина, тому ми намагаємося цю традицію продовжувати», – розповідає координаторка фестивалю Надія Дзвоник.

фото Романа Балука

На подію приїхали звіздарі з різних регіонів України. Окрім зірок, виготовлених у різних техніках, учасники привезли зі собою колоритні костюми та автентичні колядки.

«Нашу зірку робили спеціально для фестивалю. Каркас зірки замовили в дослідниці звіздарства та майстрині Юлії Гризлюк, а прикрашали і оздоблювали її разом із нашим вокальним ансамблем, де нас восьмеро дівчат. Ми жартома її називаємо бандерівською, бо хоч вона зелено-червона, та ми обрали такий темно зелений, що здалека вона здається чорною і зірка виглядає як прапор ОУН», – поділилась мешканка села Кам’янопіль Мурованської громади Василина Свідрак.

Фестиваль «Спалах різдвяної звізди» щороку проводять з 2007 року. У 2023 його пропустили через війну.