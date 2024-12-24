На площі Ангелів біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львова урочисто встановили традиційного різдвяного Дідуха

У вівторок, 24 грудня, на площі Ангелів біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львова урочисто встановили традиційного різдвяного дідуха заввишки чотири метри. Головний різдвяний дідух складається з декількох десятків маленьких снопиків, які цього року несли діти, військові та почесні громадяни Львова у святковій ході з площі Ринок.

Дідух виготовили майстри Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького. Висота дідуха – 4 метри, він складається з 40 маленьких дідухів. Відкриття дідуха у Львові традиційно стартувало з ходи від міської Ратуші. До події долучалися представники влади і духовенства, захисники України та юні колядники.

Фото Романа Балука/ЛМР

Під час ходи хористи «Дударика» та гурт «Джерегеля» співали відомі колядки, щоб львів’яни і гості міста могли підспівувати. Подія розпочалась із хвилини мовчання. Потім капітан 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Богдан Бень завіншував для всіх присутніх.

Опісля міський голова Львова Андрій Садовий доповнив дідух останнім елементом та привітав львів’ян з Різдвом.

«Буквально перед цієї подією ми тут, у Гарнізонному храмі, прощалися із чотирма загиблими Героями, а зараз тут поруч ми ставимо різдвяного дідуха. Ця площа, де ми зараз знаходимось, має символічну назву – площа Ангелів. Думаю, що сьогодні тисячі ангелів тут є разом з нами і радіють, адже, незважаючи ні на що, ми продовжуєм наші традиції. Це наше життя, наша Україна», – сказав мер Львова.

Настоятель Гарнізонного храму Петра і Павла отець Тарас Михальчук звершив спільну молитву за військових, їхніх матерів, дружин і діток.

«Сьогодні маю велику приємність тут, на площі Ангелів, звершити з вами спільну молитву напередодні Різдва Христового. Давайте помолимось за матерів, дружин і діточок тих, хто сьогодні на фронті і сьогодні на Святвечорі не зможуть побачити своїх рідних. Нехай Господь зігріє їхні серця великою любов’ю», – сказав отець Тарас Михальчук, настоятель Гарнізонного храму свв. апп. Петра і Павла.

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