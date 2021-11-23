За маршрутом №30 курсуватиме 5 тролейбусів

З середи, 24 листопада, відновлюють курсування тролейбуси №30, однак за зміненим маршрутом. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

З 24 листопада і до завершення реконструкції вул. Степана Бандери тролейбуси №30 курсуватимуть за зміненим маршрутом:

«Ряшівська» - ЛОРТА - «Патона» - Залізнична РА – «Любінська-Виговського» – «Кульчицької» – Південний ринок – Скнилівок – Кульпарків - «Антоновича» – «Залізняка» – «Мельника» – «Бандери» – «Устияновича» – Університет – Собор Св. Юра – «Кропивницького» – Привокзальний ринок – Скриня – «Антоновича» – Кульпарків – Скнилівок – Південний ринок – «Кульчицької» – «Любінська-Виговського» – Залізнична РА – «Патона» – ЛОРТА – «Ряшівська».

На маршруті працюватимуть 5 тролейбусіві з орієнтовним інтервалом 15 хвилин.

Нагадаємо, що зараз на вул. Степана Бандери для проїзду вже відкрита ділянка від вул. Чупринки до вул. Антоновича, а також перехрестя з вул. Федьковича. На початку жовтня для проїзду відкрили перехрестя Бандери – Федьковича. А 15 листопада відкрили вул. Городоцьку на перетині з площею Кропивницького, яка була закрита на ремонт. Тож тепер громадський транспорт, зокрема трамваї до залізничного вокзалу, знову курсують за звичним маршрутом.