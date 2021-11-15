Вул. Бандери збираються зробити проїзною до 19 грудня. Однак роботи з облаштування тротуарів і благоустрою триватимуть трохи довше. Про це у понеділок, 15 листопада, на брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Загалом ремонт на вул. Бандери йде за планом. До 19 грудня, до свята Миколая, мають завершити основний об’єм робіт, щоб вулиця стала проїзною. Однак роботи щодо облаштування хідників, благоустрою ще триватимуть і надалі. Ми не ставимо завдання зробити абсолютно все до певної дати. Важливою є якість виконання робіт», – наголосив мер.

Відтак на вул. Бандери вже змонтували і з'єднали колії. Зараз кладуть бруківку на проїжджій частині та облаштовують тротуари.

Також оновлять площу біля пам'ятника Степану Бандері. Поміж іншим, там встановлять сучасний модульний громадський туалет.

Крім того, за інформацією Львівавтодору, можливі деякі зміни в русі на вул. Городоцькій.

«Зараз проводимо транспортне моделювання, щоб ділянки в межах вул. Городоцької, площі Кропивницького, вулиць Короткої, Залізничної і Тобілевича перевести в режим роботи громадського транспорту. Це дасть можливість пустити громадський транспорт у цих межах. А весь приватний транспорт пустити по вул. Короткій. Якщо моделювання покаже, що цей варіант буде кращим, то будемо його втілювати», – розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Фото ЛМР

Зараз на вул. Степана Бандери для проїзду вже відкрита ділянка від вул. Чупринки до вул. Коновальця, а також перехрестя з вул. Федьковича. На початку жовтня для проїзду відкрили перехрестя Бандери – Федьковича. Також 1 листопада відкрили ділянку від вул. Антоновича до вул. Коновальця. А сьогодні, 15 листопада, для проїзду відкрили вул. Городоцьку, яка була закрита на ремонт із 14 жовтня. Тож тепер громадський транспорт, зокрема трамваї до залізничного вокзалу, знову курсують за звичним маршрутом.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter