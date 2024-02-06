Реставрацію фасадів розпочали 2020 року

Львівське управління охорони історичної спадщини показало відновлений фасад кам’яниці №21 на вул. Вірменській у центрі Львова. За інформацією управління, рельєфи у стилі ампір на рівні другого і третього поверху будинку XVII-XIX ст. відреставровані, фасад першого поверху відновлять цього року.

Будинок є памʼяткою архітектури національного значення і стоїть на розі вулиць Вірменської та Друкарської.

«Між другим і третім поверхом головного фасаду на вул. Вірменській є фриз, на якому орнамент із зображенням рогів достатку, з них виростають троянди, а в центрі міфологічні герої Марс та Афіна, що тримають герб. Під вікнами другого поверху встановлені три рельєфи з німфами, що відпочивають», – розповіли в управлінні.

Фриз будинку до та після реставрації (фото ЛМР)

У 2019 році на замовлення управління охорони історичного середовища Львівської міської ради напрацювали проектно-кошторисну документацію на реставрацію фасадів, яку розпочали 2020 року. Впродовж 2023 року завершили реставрацію цінних елементів фасаду на рівні 2 і 3 поверхів. Завершення робіт з відновлення каменю на першому поверсі заплановано на 2024 рік.

Стан рельєфів перед реставрацією (фото ЛМР)

Наріжний триповерховий житловий будинок №21 на вул. Вірменській у стилі ампір формувався протягом XVII-XIX ст., спочатку був однією спорудою разом з будинком на вул. Лесі Українки, 24 (вул. Друкарська, 6а). Камʼяницю неодноразово перебудовували, первісно вона належала вірменській родині Ходзенкових (Ходзенковичів). У XIX ст. її фасад прикрасили горельєфами авторства Гартмана Вітвера. У період міжвоєння там працював торговий дім «Польмет», друкарня Штокеля і гуртівня шкір. У 1989 році в будинку розмістилося Львівське товариство української мови імені Тараса Шевченка, пізніше реорганізоване у товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Меморіальна дошка з портретом Шевченка є нагадуванням про ті події.

Нагадаємо, вулиця Вірменська є однією з найстаріших вулиць львівського середмістя, вперше згадується у документах 1441 року.