Скульптуру відреставрували коштом інституту Polonika

Скульптуру святого Яна з Дуклі, яка стояла на криниці колишнього монастиря бернардинів XVII ст. у центрі Львова, відреставрували. Невдовзі її повернуть на площу Соборну, де вона стоїть від XVIII століття. Про це повідомили 4 лютого на сторінці Інституту Polonika.

«Він провів багато часу в реставраційній майстерні. Ми дуже раді, що ця статуя незабаром повернеться після тривалих робіт у внутрішній південний двір колишнього монастиря отців бернардинів у Львові. Але перед тим, як це станеться, буде завершена консервація самої криниці», – зазначено у повідомленні.

Відновлена скульптура Яна з Дуклі (фото Polonika)

Відновлену скульптуру готують до встановлення у Львові (фото Polonika)

Бернардини прибули до Львова в 1460 році. Перший їхній монастир був дерев’яний. Відомо, що у 1470-1484 роках там перебував францисканський чернець Ян з Дуклі, після смерті його поховали на кладовищі при монастирі.

За легендою, на місці, де поховали ченця, через рік вдарило цілюще джерело. Тож останки перепоховали, а на місці джерела викопали криницю. Святий Ян з Дуклі вважався покровителем Львова та військової шляхти. Тому у вересні 1604 року у цій джерельній воді посвятило шаблі військо, яке 20 червня 1605 року захопило Москву.

Теперішній мурований монастир з костелом спорудили у 1600-1630 роках. Криниця праворуч від головного входу до костелу існує з 1620 року. Ротонду у вигляді альтанки з куполом над нею збудували 1761 року. У куполі зберігся розпис, присвячений святому Івану з Дуклі. А зверху встановили скульптуру святого.

Криниця зі скульптурою святого Яна (фото з Вікіпедії)

На честь Яна з Дуклі 1736 року перед костелом поставили кам’яну колону. Вважається, що її автором є скульптор Томас Гуттер або Фабіан Фесінґер. На колоні була скульптура святого Яна, який стояв навколішки зі складеними до молитви руками. Фігура зникла безвісти після 1944 року, тепер колону увінчує декоративна ваза. Цю колону відреставрували 2011 року.

Зникла скульптура з колони перед костелом бернардинів (Фотографії сторого Львова)

У храмі є каплиця з різьбленим надгробком 1608 року святого Яна з Дуклі, а у бічному вівтарі – його ікона, яку зафундувала мама митрополита Андрея Шептицького графиня Софія Фредро. Ще одна фігура Яна є на даху пам’ятки.

Зараз колишній костел є церквою святого Андрія УГКЦ. У колишньому монастирі працює архів та інші установи.