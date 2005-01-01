У Львові відзначили 30-річчя відновлення діяльності товариства «Просвіта»

У Львові «Просвіта» відзначала 30-річчя відновлення своєї діяльності

У неділю, 10 червня, у Львові на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбулися заходи до 30-річчя відновлення діяльності товариства «Просвіти».

Розпочалось святкування зі спільної молитви за Україну. Під час громадського віча виступили представники влади міста та області, активісти, громадські діячі. Опісля розпочався святковий концерт, повідомила прес-служба ЛМР.

«Коли я говорю слово «просвіта», то вкладаю у нього дуже великий сенс і зміст. Успішні ті країни світу, які це зрозуміли, які вкладають в людину, освіту, в серце, в душу. Жодна техніка, жодні реформи нічого не дадуть, а інвестиції, які ти вкладаєш в людину, в її розвиток – дають все. Сьогодні ми маємо ювілей – 30 років «Просвіті» у Львові. Маємо цього року 150 років просвітництву як явищу. Це щось унікальне. І Митрополит Андрей Шептицький, і багато митрополитів та владик Української греко-католицької церкви вкладали багато ресурсів та зусиль, щоб люди ставали мудрішими, щоб люди краще пізнавали себе. Сьогоднішня просвіта має свої нюанси. Якщо колись говорили про те, що людина повинна вміти читати, то сьогодні людина повинна володіти комп’ютерною грамотою. Ми повинні дбати про природу, любити життя. Кожен з нас повинен займатись просвітництвом серед своїх дітей, батьків, друзів. Це дуже українське слово «просвіта». Я вірю в кожного з нас, у «Просвіту», я вірю в Україну», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

З вітальним словом до присутніх звернувся голова Львівської ОДА Олег Синютка.

«Ми зібралися тут сьогодні, тому що не просто святкуємо 30 років відновлення «Просвіти», ми сьогодні тут утверджуємо, що це наша земля, наша мова і ми є господарями на своїй землі. Я дуже хочу, щоб дух просвітництва був завжди з нами, не залежно від того, де ми: на площі, серед діточок у школі чи в іншому місці. Сьогодні кожен з нас думає про нашу майбутню перемогу. І кожен тішиться, коли Україна крок за кроком відновлює свою територіальну цілісність. Ми переможемо у цій війні не лише силою нашої зброї, але й нашою вірою, культурою, гордістю за рідну землю», – зазначив він.

Зазначимо, у 2018-му році виповнюється 150 років «Просвіті», яка відіграла унікальну роль у формуванні самосвідомості українців, еліти нації, що стала основою Січового стрілецтва, ОУН-УПА.

Відновлена 1988 року «Просвіта», як Товариства української мови (у 1991 році повернуто назву «Просвіта» ім. Т. Шевченка), була першою масовою організацією, що об’єднувала українців у боротьбі за незалежність України та її розбудову. «Просвіта» була активним учасником усіх політичних подій, зокрема Помаранчевої революції, Революції Гідності.

Ідеї просвітництва актуальні й сьогодні. Як зазначив голова Львівського обласного товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка Ярослав Пітко, лозунгом нинішньої «Просвіти» є: «через просвітництво до національно-зрілого громадянського суспільства – основи демократичної, правової держави».