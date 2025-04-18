Затриманим обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою

На Львівщині викрили та затримали 20-річного чоловіка і 26-річну жінку, які імітували діяльність обмінного пункту валют. Таким чином підозрювані привласнили 50 тис. доларів. Про це у п’ятницю, 18 квітня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у квітні цього року група осіб організувала діяльність імітованого обмінного пункту валют у центральній частині Львова. Для цього підозрювані орендували нежитлове приміщення, яке відповідно облаштували.

Вивчивши ринок валюти, підозрювані встановили у себе найвигідніший курс для обміну. До них у кантор звернувся клієнт із великою сумою грошей. Підозрювана, яка виконувала роль «касира», отримавши від чоловіка іноземну валюту, втекла з нею через заздалегідь підготовлений спеціальний вихід, прихований у ніші шафи, який був у її кабінеті. Таким чином підозрювані заволоділи 50 тис. доларів.

Усі фото Львівської обласної прокуратури

Однак, завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів, підозрюваних оперативно затримали. Чоловіку та жінці повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 5 ст. 190 КК України). Затриманим обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.