Будинок на Сахарова, 48 у Львові, де Бессоліцин та Іванчук облаштували фейковий обмінник

Франківський районний суд Львова визнав винним у шахрайстві Євгенія Бессоліцина та Даніїла Іванчука, але звільнив від покарання, призначивши по року іспитового терміну. У вироку йдеться, що обвинувачені у липні 2024 року облаштували фейковий обмінний пункт і намагалися видурити 99,4 тис. доларів (4,1 млн грн).

Згідно з матеріалами справи, у червні 2024 року обвинувачений Даніїл Іванчук, який є мешканцем Краматорська, отримав від знайомого з Одеси пропозицію заробити грошей, але для цього потрібно було приїхати до Львова, а згодом передати гроші іншій людині. Іванчук отримав вказівки, мобільний телефон та 7 тис. грн на поїздку до Львова. Він оселився в одному з готелів Львова й мешкав там приблизно тиждень. Знайомий з Одеси зателефонував Іванчуку й сказав, що до нього приїде Євгеній Бессоліцин із Запоріжжя і його треба зустріти.

Бессоліцин та Іванчук винайняли квартиру поблизу оперного театру, планували злочин й знайшли підвал на вулиці Сахарова, 48, де мали облаштувати імітований пункт обміну валют. Знайомий з Одеси передав їм паспорти на імена інших людей, сказав поміняти телефони й картки. Обвинувачені замовляли рекламу фейкового пункту обміну, поставили меблі та машинку для рахування грошей. Крім цього, їм передали муляжі купюр. Євгеній Бессоліцин замовив вивіску «Обмін валют» та стінку з віконцем. Загалом робота над облаштуванням фейкового пункту обміну тривала приблизно два тижні. Даніїл Іванчук про все доповідав знайомому з Одеси, який повинен був дати вказівку відкрити «обмінник», коли прийдуть конкретні люди міняти гроші.

Знайомий з Одеси зателефонував Іванчуку 30 липня 2024 року й повідомив, що треба прийти до імітаційного пункту обміну валют і чекати жінок, які принесуть обміняти приблизно 100 тис. доларів. Далі з грошима потрібно було їхати в Ужгород. За це Іванчук мав отримати винагороду – 2 тис. доларів. Коли обвинувачені дочекалися «клієнтів», їх затримали працівники СБУ й вилучили гроші.

Обоє обвинувачених під час судових засідань визнали провину. Вони зазначили, що розуміли незаконність своїх дій, але хотіли заробити грошей. Чоловіки просили суворо їх не карати. Суд відзначив, що обвинувачені допомагали викрити інших учасників.

«Суд також бере до уваги, що від дій обвинувачених не настало прямої шкоди для потерпілих, оскільки гроші їм повернули. Обидва підсудні мають молодий вік та висловили серйозні позитивні наміри на майбутнє», – йдеться у вироку.

Зазначимо, що частину доказів проти Іванчука та Бессоліцина суд визнав недопустимими, оскільки кілька довідок були російською мовою. На думку суду, прокурори порушили Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (ч. 7 ст. 1).

Суддя Василь Кузь визнав Євгенія Бессоліцина та Даніїла Іванчука винними у шахрайстві (ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 ККУ), але звільнив від покарання, призначивши по року іспитового терміну. Також вони мають сплатити 21,2 тис. грн судових витрат. Вирок можна оскаржити в апеляції.