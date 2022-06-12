Назва UN співзвучна з назвою міжнародної оргазізації United Nation (ООН), але означає назву пива Unfortunately non-alcoholic

У Львові випустили безалкогольне пиво, що висміює діяльність Організації обʼєднаних націй (ООН). На банці зображена символіка ООН, однак вона означає назву пива Unfortunately non-alcoholic (на жаль, без алкоголю) та натякає на бездіяльність міжнародної організації у війні Росії з Україною.

Безалкогольне пиво випустив львівський «Холдинг емоцій !Fest». Це перше безалкогольне пиво пивоварні «Правда». Банка пива містить символіку UN (ООН) і означає назву Unfortunately non-alcoholic. Таким чином власники пивоварні акцентують, що організації «не дуже вдається досягати цілей, заради яких вона була створена».

«Випустили наше перше в пивоварні "Правда" безалкогольне пиво, закорковане в банці. Ну там насправді ледь-ледь алкоголю. Так склалось, шо цю едицію присвятили одній відомій, але на жаль не дуже дієвій міжнародній організації. Щось не дуже вдається їй досягати цілей, заради яких вона була створена. Ну і звичайно нашим рідним керівникам Львівської міської ради – вони останньо найбільше алкоголем переймаються, то тепер матимуть своє», – повідомив у Facebook співвласник «Холдингу емоцій !Fest» Юрко Назарук.

На сайті пивоварні пива в асортименті ще немає, тож наразі не відомо, скільки воно буде коштувати і чи можна його буде купити поза мережею.

Зазначимо, що ООН заснували після Другої світової війни, аби не допустити в майбутньому війни в Європі. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну ООН неодноразово критикували за бездіяльність та відсутність рішучих дій для врегулювання конфлікту.