Колектив «Дрезденські солісти» виступить вперше у складі камерного ансамблю зі струнних та духових

Музиканти найстарішого у світі оркестру, Дрезденської Штадтскапелли, у п'ятницю, 2 червня зіграють у Львівській філармонії твори Вольфганга Амадея Моцарта, Людвіга Ван Бетховена та Арво Пярта.

«Ми вже давно планували приїхати до Львова, але парадоксально, що вдалось це тільки в цей час. Ми прагнемо показати свою солідарність і бути разом з українцями у цих нелегких випробуваннях. Я сам навчався у Львівській музичній академії 6 років – в Ігоря Пилатюка, тож частково ідея вкотре відвідати Львів є моєю», – розповів скрипаль Федеріко Касік.

Колектив «Дрезденські солісти» виступить вперше у складі камерного ансамблю зі струнних та духових. Він складається з музикантів Дрезденської Штадтскапелли, яку вважають найстаршим оркестром у світі. Наступного року колектив святкуватиме 475-річчя.

У програмі концерту – Квартет тв. 18 №4 Людвіга ван Бетховена, Квартет KV 581 Вольфганга Амадея Моцарта та Frates Арво Пярта.

«Ці твори універсальні, хоч вони і з різних епох, але це музика, яку розуміє весь світ. Вона є справжньою, чистою, але що найважливіше – мирною і позитивною», – наголошує Федеріко Касік.