У вівторок, 23 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Облаштували перше «смарт-перехрестя». На перетині вулиць Пасічна – Пирогівка світлофор відтепер має спеціальне обладнання для поліпшення регулювання руху.

Захиститися від недуг. Цього тижня у Львові працюватимуть мобільні пункти вакцинації, де можна буде швидко та у зручний для себе час зробити щеплення.

Щоб підготувати і реабілітувати. У Львові влаштували тренування з бігу для військових та тих, хто готується до захисту країни.

Розваги для дітей і не тільки. У львівському парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького стартує сезон атракціонів.

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