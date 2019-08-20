У Львові вперше організували лазню для міських безпритульних

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У вівторок, 20 серпня, майже тридцятьом львівським безхатченкам надали комплекс санітарно-гігієнічних послуг. Їх організовано відвезли в «Дім милосердя», щоб викупати, видати новий одяг та підстригти. Окрім цього, кожен присутній, позбавлений даху над головою, міг отримати консультацію юриста й психолога, а також обстежитись у лікаря.

Після душу в крісло до перукаря сіла і пані Світлана Шлиян. «Мені сказали, що тут є такий заклад, який нами опікується, тому вирішила поїхати. Я тут вперше. Добре, що таке зробили для тих, хто не має житла. Відчуваю себе зараз, як усі люди, мені подобається», ‒ каже жінка.

Такий захід з організованого надання безпритульним санітарно-гігієнічних послуг у Львові влаштовують вперше.

фото прес-служби ЛМР

«Впродовж минулого тижня соціальні працівники та працівники притулку, що розташований на вулиці Кирилівська, 3а, ходили в середовище безхатьків і розповідали їм про це, запрошували сюди. До Порохової вежі прийшли 27 людей. Думаю, це хороший приклад. Такі виїзди ми будемо організовувати надалі», ‒ зазначила заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.

Нагадаємо, 9 серпня, під час засідання виконавчого комітету, мер Львова Андрій Садовий доручив помити львівських безпритульних, висловивши думку хоча б один раз у тиждень організовувати людям, які живуть на вулиці, купальні процедури. Сьогодні ж на своїй сторінці у Facebook міський голова опублікував допис про поїздку безхатченків до «Дому милосердя», розташованого на вулиці Мазепи, 48, яким опікуються Згромадження Братів Альбертинців.

Миття і медогляди для безпритульних планують проводити регулярно. Також прес-службв ЛМР наводить спосок адрес, де бепритульні можуть поїсти.