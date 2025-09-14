Подія об'єднала понад п’ять тис. людей

У суботу, 13 вересня, у День фізичної культури та спорту, у Львові відбувся масштабний спортивний фестиваль «Lviv Sport City: Рухай місто!». Подія об'єднала понад п’ять тис. людей, які активно долучилися до різноманітних заходів, а також допомогли зібрати кошти на благодійну мету. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Фестиваль проходив на двох локаціях – у Стрийському парку і в Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького.

Ранок розпочався зі забігу «Біжу за Сармата» на підтримку українських військовополонених. Забіг був присвячений захиснику Маріуполя, бійцю бригади «Азов» Ігорю Хаю («Сармату»), який саме в цей день зустрів своє 24-річчя в російському полоні. Учасники долали дистанції 5 км, 500 м (для дітей) та забіг підтримки на 500 м, щоб привернути увагу до проблеми військовополонених.

Фото Анастасії Смольєнко

Після забігу головною ареною свята став Парк культури, де облаштували вісім тематичних зон: дитячу, зону інтелектуальних видів спорту, єдиноборств, циклічних видів спорту, командних ігор, фітнесу та танців. Також близько 100 спортивних організацій, клубів, федерацій та тренерів провели майстер-класи, показові виступи та відкриті тренування. Кожен охочий, незалежно від віку, мав змогу спробувати різні види спорту, поспілкуватися з професіоналами та обрати напрям до душі.

«Відвідувачі свята не просто спостерігали – вони брали участь, спілкувались, пробували, обирали. Тисячі львів’ян зробили перший крок до свого спорту. Хтось знайшов секцію для дитини. Хтось – команду, до якої хоче приєднатися. А хтось просто відчув: спорт – це про радість, рух і спільність», – розповіли організатори спортивного фестивалю.

Також захід також мав благодійну мету – збір коштів для трирічного львів’янина Марка Гладиша. У хлопчика діагностували м'язову дистрофію Дюшена, і єдиний шанс зупинити прогресування хвороби — ін'єкція, вартість якої становить 2,9 млн доларів.