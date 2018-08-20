У Львові вперше влаштували собачі перегони «Просто пуллер»

Антей, Карамелька та Хонда, а разом із ними ще з два десятки собак, змагалися у спритності. У Львові вперше влаштували перегони «Просто пуллер», де чотирилапі на швидкість гасали за своїми улюбленими іграшками. До слова, участь у змаганнях могли брати, як породисті, так і дворові пси.

На змагання з’їхалися господарі зі своїми хвостатими друзями з Тернополя, Івано-Франківська та Києва. Таша – джек-рассел-тер'єр, дуже переймалася, аби не спізнитися.

«Вона зранку дуже активна, весела була. Дуже хотіла побігати, збиралась у дорогу – дуже переживала, щоб її не забули. Вона бігає, слідкує, щоби повідець узяли, щоб їй взяли воду, мисочки, іграшки всі, щоби пуллер не забули», – розповіла власниця Таші Надія Шайда.

У Таші невесела історія: від неї відмовилася сім’я, в якої народилося немовля. Та собачка духом не впала: якось на схожих змаганнях навіть посіла 1-е місце.

Під час змагань собаки начебто граються, а насправді їх оцінюють у дог-бігу та дог-стрибках.

«Заради цього ми цим і займаємося, бо собаки щасливі. Їм подобається бігати, ловити пуллер. Спілкуватися з господарем. Ми стаємо ближчими один до одного», – пояснила суддя національної категорії Валентина Кушніренко.

Тож чотирилапі змагалися у категоріях міні, максі та цуцики до року. Аби потрапити на змагання, власник мав прийти з твариною та її ветеринарним паспортом, де є усі необхідні щеплення. Собаки мають бути з поводками та обов’язково неагресивними.

«Мені мою Ною, німецьку вівчарку, подарував чоловік на день народження. Брали для охорони, а вийшла – справжній друг. Але з охороною теж справляється: пуллер несе усім, як хтось приходить у гості», – пожартувала власниця Ної Надія Білозор.

Серед різних порід є і той-тер'єри. Господарі їх привели, аби довести, що це не диванні песики.

«Чорний песик – Тадеуш, а сіренький – дівчинка Ніцца. Тадеуша ми у Львові знайшли за оголошенням, а Ніцца до нас із Запоріжжя приїхала. Вона до нас як приїхала, то була дуже скалічена, в неї була поламана лапка, а Тадеуш дуже обережно до неї ставився», – поділилася спогадами власниця Тадеуша та Ніцци Катерина Роінська.

Окрема каста – собаки-вболівальники. Серед них – Лада, теж із непростим життям: її підкинули у під’їзд Наталі, теперішньої власниці. Та за 11 років життя собаці пощастило більше, аніж деяким людям: вона мандрує горами України та закордону.

«Це Собака-мандрувака. Вона об’їхала в нас 11 країн. Ми були в Італії, в Венеції. Вона навіть на гондолі каталася з нами. В Австрії ходили в оперу. Є можливість у Віденській опері: там плазма виведена на будівлю. І ми там сиділи з тими, хто не може потрапити туди», – розповіла власниця Лади Наталя Маліченко.

Змагання влаштували у День безпритульних тварин – 18 серпня.

«Віримо, що колись такого свята як День безпритульних тварин в Україні не буде. Тому, що їх просто не буде в нашій країні!», – підсумувала директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

До слова, за минулий рік із міського собачого притулку ЛКП «Лев» в нові сім’ї забрали 438 хвостатих.