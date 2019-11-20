У Львові вже готові до роботи два пункти обігріву для безпритульних

Львів'ян просять повідомляти про безхатченків і місця їхнього перебування

За прогнозами синоптиків, у найближчі дні в Україні очікується різке зниження температури повітря. Відтак у Львові вже підготували до роботи два пункти обігріву. Тут безпритульні зможуть відпочити, зігрітися, за необхідності отримати теплий одяг, випити гарячого чаю, а також поїсти страви швидкого приготування. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомила заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна, у місті працюватиме два пункти обігріву: у Львівському центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а, а також у приміщенні благодійної організації «Регіональний центр соціальної адаптації», що на вул. Личаківській, 56.

«Що стосується Центру обліку, то пункт обігріву там функціонуватиме щоденно з 9:00 до 20:00. Саме там бездомні матимуть змогу поїсти, отримати теплий одяг та білизну. І ще один важливий нюанс — у цій установі постійно функціонує відділення нічного перебування для бездомних громадян, в якому вони можуть переночувати, пройти первинний медичний огляд, а також скористатись санітарно-гігієнічними послугами. Відділення працює з 20:00 до 9:00. Тобто фактично у холодний період року послугами Центру потребуючі люди зможуть користуватись цілодобово», — зазначила Галина Слічна.

Щодо пункту обігріву на вул. Личаківській, 56, то він функціонуватиме за умови зниження температури повітря до мінус 10 градусів тільки в робочі дні з 9:00 до 18:00.

Львівська міська рада просить усіх небайдужих повідомляти про факти та місця перебування бездомних осіб, які потребують допомоги, за тел.: 233 14 79, або 233 10 49. Також можна телефонувати на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.