У Львові працюють два денні пункти обігріву для безпритульних

Львів'ян закликають повідомляти про безхатченків і місця їхнього перебування

На час морозів у Львові працює два пункти обігріву для безпритульних та нужденних. Це стаціонарний Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а, а також при сильних морозах працює ще один на вул. Личаківській, 56.

На вул. Кирилівській є гарячі напої та їжа швидкого приготування, за необхідності видається одяг. Щоденно він працює з 09:00 до 20:00. Тут також безпритульні можуть переночувати, пройти первинний медичний огляд, скористатись санітарно-гігієнічними послугами. У нічний час відділення працює з 20:00 до 09:00.

При температурі повітря до мінус 10 °C у місті працює ще один пункт обігріву - на вул. Личаківській, 56. Там у приміщенні благодійної організації «Регіональний центр соціальної адаптації» можна зігрітися з 09:00 до 18:00, щоправда тільки у робочі дні.

Як повідомили в міському департаменті гуманітарної політики, у кожному пункті одночасно може розміститися 20-30 людей.

Львівська міська рада закликає небайдужих повідомляти про місця перебування бездомних осіб за тел. 233 14 79, або 233 10 49 або на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.

Також нужденним можна допомогти теплим одягом. Светри, штани, куртки та взуття середніх розмірів, особливо чоловіче, білизну, шкарпетки можна приносити на вул. Кирилівську, 3а.

Нагадаємо, на Різдво і Святвечір для бещпритульних та нужденних громадян у Львові влаштували благодійне частування. На Різдво за святковим столом у Львові зібралось майже 600 людей. Святвечір для потребуючих влаштувала у Палаці мистецтв організація «Спільнота взаємодопомоги «Оселя».