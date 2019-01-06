У Львові влаштували Святвечір для нужденних

Потребуючі львів' яни повечеряли разом напередодні Різдва

У переддень Різдва 6 січня організація «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» влаштувала вечерю для потребуючих людей. Різдвяна вечеря традиційно відбулась у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17).

Вечеря розпочалась із молитви та благословення митрополита Ігоря.

«Щиро вітаю вас з великим святом Христового Різдва. Це свято закликає нас, щоб ми звернули на особу Ісуса Христа, який є нашим Спасителем. Наше життя не завершується тут, на землі, а наше життя, життя нашого духа продовжується у небесах. Стараймось довірити своє життя Ісусові Христові, щоб на тій великій вірі і довірі ми отримали вічну, щасливу нагороду. Бажаю усім радісного свята Різдва Христового», – сказав митрополит.

Спільна вечеря для потребуючих у Львівському паалці мистецтв (фото ЛМР)

Під час вечері усі разом співали колядки та вітали один одного з Різдвяними святами. Долучився до Святвечора і розділив спільну трапезу з потребуючими міський голова Львова Андрій Садовий.

«Це та традиція, яка завжди з нами. Ісусик любить кожного з нас і сприймає таким, яким він є. Бажаю усім любові і добра. Ми повинні вірити в добро. В нас завжди в Україні була традиція — що на Святу Вечерю кожен має бути за столом, в родинному колі. Важливо, щоб ми всі були великою українською родиною», –сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Зазначимо, що уже продовж 15-ти років «Оселя» організовує Святвечір для бездомних людей, неповносправних, малозабезпечених. Допомагають у закупівлі і приготуванні страв благодійники та волонтери, за що організатори щиро вдячні.

Нагадаємо, сьогодні Різдвяні святвечори для потребуючих організовують також Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб (вул. Кирилівська, 3а), Український католицький університет (вул. Хуторівка, 35а), БФ «Справа Скарбека». Завтра ж у храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175) відбудеться традиційний Різдвяний обід для потребуючих.