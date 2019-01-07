У Львові відбувся традиційний різдвяний обід для потребуючих

Долучився до святкового обіду і розділив з потребуючими радість Різдва міський голова Львова Андрій Садовий

У понеділок, 7 січня, у Львові міжнародна мирянська спільнота святого Егідія організувала святковий обід для потребуючих у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що на вул. Личаківській, 175. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Спільнота святого Егідія провела різдвяні обіди для бідних 7 січня в трьох містах України - Києві, Львові та Івано-Франківську. За святковим столом у Львові зібралось майже 600 осіб. Долучилися до святкового обіду і розділили з потребуючими радість Різдва міський голова Львова Андрій Садовий і вікарний єпископ Володимир.

Святковий обіду відбувся у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що на вул. Личаківській, 175.

Варто зазначити, що спільнота святого Егідія проводить Різдвяні обіди по всьому світу з 1982-го року. Цього разу Різдвяні обіди відбулися у 77 країнах. Понад 240 тисяч людей зібралися за святковими столами.

Нагадаємо, що у переддень Різдва 6 січня організація «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» влаштувала вечерю для потребуючих людей. Під час вечері усі разом співали колядки та вітали один одного з Різдвяними святами. Зазначимо, що уже продовж 15-ти років «Оселя» організовує Святвечір для бездомних людей, неповносправних, малозабезпечених. Допомагають у закупівлі і приготуванні страв благодійники та волонтери, за що організатори щиро вдячні.