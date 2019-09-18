У Львові з балкону четвертого поверху випала 40-річна жінка

Від отриманих травм жінка загинула

СуспільствоНаталія Шутка, сьогодні, 15:097331

До теми

У середу, 18 вересня, на вулиці Енергетичній у Львові з четвертого поверху будинку випала жінка. Від отриманих травм вона загинула на місці події.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Львівщини, повідомлення про подію надійшло до поліції близько 13:00. Попередньо відомо, що 40-річна львів’янка випала з балкону квартири, де проживала. Зараз поліцейські встановлюють усі обставини та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

21-річна львів’янка намагалась порізати собі вени у церкві ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук