У Львові з балкону четвертого поверху випала 40-річна жінка

У середу, 18 вересня, на вулиці Енергетичній у Львові з четвертого поверху будинку випала жінка. Від отриманих травм вона загинула на місці події.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Львівщини, повідомлення про подію надійшло до поліції близько 13:00. Попередньо відомо, що 40-річна львів’янка випала з балкону квартири, де проживала. Зараз поліцейські встановлюють усі обставини та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.