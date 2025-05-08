У лабораторії експериментуватимуть з фізики, мікроелектроніки, матеріалознавства та оптики

У Львові запрацювала інженерно-фізична лабораторія, в якій студенти і школярі з Малої академії наук зможуть проводити експерименти з фізики, мікроелектроніки, матеріалознавства та оптики. Лабораторію облаштували на базі Львівського національного університету імені Івана Франка, повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

На створення лабораторії з обласного бюджету скерували 2 млн грн, ще мільйон – кошти університету.

Юні науковці зможуть проводити дослідження, працювати з програмованими мікросхемами, 3D-принтерами, лазерними різаками, проводити оптичні експерименти. Тут вони матимуть наукову практику і сучасне обладнання.

«Україна має все для того, щоб виробляти мікрочипи, сенсори, оптичні прилади. У Львівській області є сильні університети та талановиті науковці зі світовим визнанням. Дуже хочу, щоб ця лабораторія та Мала академія наук загалом стали обʼєднавчим простором, де досвідчені вчені та викладачі передаватимуть досвід і знання учням й молоді, яка хоче досягнути у житті більшого», – наголосив Максим Козицький.

У лабораторії, окрім наукових експериментів та практичних занять, проводитимуть хакатони, освітні курси, майстеркласи та наукові змагання.