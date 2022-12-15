У підвалі мешканці знайшли автентичні елементи брами

У Львові відреставрували вхідні двері в стилі міжвоєнного модернізму на вул. Вітовського, 28. Відновити історичний вигляд дверей допомогла стара фотографія, що зберіглася у мешканців. Про це повідомляє ЛКП «Бюро спадщини».

Відновлена в межах міської програми співфінансування брама – у будинку, зведеному у 1935-36 роках Леопольдом Райссом у стилі міжвоєнного модернізму. Дату побудови і автора викарбувано в алебастрі при вході в під’їзд.

«Двері були в поганому стані – пошкоджене дверне полотно, шпон почорнів та мав непривабливий вигляд, залишилися отвори від старих замків, було втрачене автентичне засклення, ручки та притворну планку. Захисні ґратки на віконцях дверей, як ми думали, були втрачені», – розповів відповідальний за виконання реставрації Олександр Савчук.

У мешканців залишилася стара фотографія, за якою фахівці і відновили вигляд брами. За фотографією також хотіли виготовити і нові ґратки, та виявилося, що автентичні – зберіглися.

«У 1997 році в під’їзді робили ремонт і ґратки замінили на нові. Ми й гадки не мали, що це можна відреставрувати. Коли розпочалася реставрація цих дверей, ми шкодували, що ґратки не зберіглися. Але випадково рідні ґратки знайшлися у сусіда в підвалі. Фахівці їх відреставрували та встановили на місце», – розповіла мешканка будинку панні Анна.

Вхідні двері на Вітовського, 28 до і після реставрації

Вартість реставраційних робіт – 46 тис. грн, з яких мешканці заплатили 13 930 грн, а решту профінансувало місто.

Міська програма з відновлення історичних брам за співфінансування з мешканцями триває вже не перший рік. Недавно запрацювала програма з відновлення історичних вікон, а також за фінансової участі мешканців відновлюються балкони в історичній частині міста. У 2022 році «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища отримало ще 55 заявок на реставрацію історичних брам, 41 заявку на реставрацію історичних вікон та 9 заявок на заміну металопластикових вікон на дерев’яні.