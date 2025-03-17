«Клініка тварин» є пам’яткою історії місцевого значення

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького 14 березня уклав угоду з ТОВ «Термопласт Буд» на реконструкцію двоповерхової будівлі «Клініки тварин» на вулиці Костя Левицького, 67 у Львові. Згідно з системою державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 13,95 млн грн. Договірна ціна є твердою, тому підрядник не може збільшувати вартість робіт. Відремонтувати будівлю планують до кінця травня 2026 року.

Згідно з технічним завданням, у 2025 році підрядник має відремонтувати каналізацію та систему водопостачання, опалення та вентиляцію, спроєктувати систему електропостачання. Крім цього, планують встановити системи вогнезахисту та блискавкозахисту. У 2025 році планують відремонтувати зовнішні мережі водопроводу та каналізації, провести благоустрій та озеленення території. Реконструкцію профінансують за гроші з державного бюджету. Гарантійний термін виконаних робіт становить десять років.

«Клініка тварин» на вулиці Левицького, 67. Фото Ярослава Тимчишина, Центр міської історії

За перемогу в тендері змагалися дрогобицьке ТОВ «Термопласт Буд» та ТОВ «Компанія Інстал Буд» зі Старого Самбора. Замовник відхилив пропозицію ТОВ «Компанія Інстал Буд», оскільки пропозиція компанії не відповідає технічним вимогам тендеру.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, ТОВ «Термопласт Буд», яке перемогло в аукціоні, зареєстроване у Дрогобичі й працює з 2017 року. Компанія спеціалізується на будівництві. Керівником підприємства є Микола Сусюк, а власниками – Іван Ільчишин (40%), Василь Кушнір (40%) та Михайло Мельник (20%). З початку 2025 року «Термопласт Буд» отримало держзамовлень на 17,6 млн грн, а за 2024 рік – на понад 46 млн грн.

ZAXID.NET у травні 2024 року повідомляв, що Іван Ільчишин та Василь Кушнір отримали по року іспитового терміну за шахрайство. Підприємці у 2022 році штучно завищили ціни на тендерах Стебницького професійного ліцею й залучили до схеми підконтрольні собі компанії. У вироку Дрогобицького суду йдеться, що Ільчишин та Кушнір привласнили 300 тис. грн, але компенсували збитки.

У судовому реєстрі можна знайти ухвалу Личаківського районного суду щодо привласнення грошей під час ремонту будівлі податкової служби у Львові, Шептицькому та Дрогобичі. Суму збитків слідчі не називають. У справі фігурує «Термопласт Буд» та ще дві компанії. Крім цього, поліція розслідує ймовірне привласнення грошей, до якого може бути причетна компанія, під час ремонтів гуртожитків навчальних закладів Львівщини. Також сайт NGL.media у листопаді 2022 року називав «Термопласт Буд» тендерним змовником, оскільки компанія імітувала конкуренцію на аукціонах.

Додамо, що «Клініку тварин» на вулиці Костя Левицького, 67 збудували 1892 року. Споруда є пам’яткою історії місцевого значення. У будівлі з 2008 року розташований деканат факультету ветеринарної медицини.