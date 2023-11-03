Ідеться про паркову частину вул. Віри, Надії і Любові

Львівська міська комісія з безпеки дорожнього руху підтримала заборону паркування уздовж паркової частини вул. Віри, Надії, Любові. Як пояснюють в управлінні вуличної інфраструктури, припарковані обабіч дороги автівки ускладнюють проїзд громадського транспорту, впливають на безпеку та інтервали руху. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.



«Віднедавна на цій вулиці курсують три міські автобусні маршрути. Автівки у цій частині вулиці залишають, у тому числі, і відвідувачі дитячої лікарні. Це створює небезпеку та додаткове напруження для водіїв. У цьому кварталі є кілька спеціально облаштованих майданчиків для паркування», – прокоментував керівник управління вуличної інфраструктури Павло Сирватка.

Припаркувати машину поблизу можна на таких майданчиках:

на вул. Пилипа Орлика;

на території лікарні святого Пантелеймона;

на території гаражного кооперативу на вул. Віри, Надії, Любові;

біля церкви святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії (безкоштовний майданчик).

Дорожні знаки про заборону паркування на парковій частині вул. Віри, Надії, Любові мають встановити до кінця наступного тижня.